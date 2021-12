Case di riposo blindate. Villa Belvedere di Crocetta ha fortemente sconsigliato a tutti i familiari di portare gli anziani fuori dalla struttura per tutto l'inverno. Chi dovesse uscire, per qualsiasi motivo, al rientro verrà messo comunque in isolamento preventivo per 7 giorni, se vaccinato con ciclo completo, o per 10, se vaccinato in modo parziale. Sono le nuove regole: la parola d'ordine è prevenzione. «Qualora venisse riscontrato anche un solo caso di positività tra ospiti e operatori ha messo nero su bianco il presidente Marco Tappari la struttura verrebbe chiusa sia in entrata che in uscita, visite comprese». A livello generale, oggi l'emergenza si è spostata tra i più piccoli. Il tasso di contagi da Covid tra i bambini trevigiani con meno di 11 anni è arrivato a 895 casi per 100mila abitanti. Un record. Tra gli anziani con più di 80 anni, invece, ci si ferma a 236. Il più basso in assoluto. Dopo l'inferno vissuto con le prime tre ondate, però, le case di riposo cercano di rischiare il meno possibile. Per questo già adesso rsa come Villa Belvedere aprono alle visite dei familiari solo a fronte dell'esibizione del Green pass rafforzato, cioè quello che si ottiene esclusivamente vaccinandosi o con un certificato di guarigione dal coronavirus entro sei mesi. Il tampone con esito negativo non basta più. «Pur avendo ad oggi la struttura Covid free tira le fila Tappari visto l'andamento epidemiologico che conta un costante aumento dei contagi, si procede in questo modo ad esclusiva tutela degli ospiti».

