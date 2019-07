La cantina Bottega apre tre bar dedicati alle bollicine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPANSIONEGODEGA Fatturato in crescita, aumento dell'export, tanto da aver aperto un nuovo centro stoccaggio e una nuova cantina, incremento delle assunzioni e aperture di altri tre Prosecco bar. L'azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega Sant'Urbano, ha chiuso il 2018 con una crescita del 6% e un fatturato di quasi 60 milioni, l'export incide per l'85% e la distribuzione è allargata a 132 paesi con la presenza in diversi Duty Free aeroportuali del mondo di cui ben 9 negli Usa. Germania, UK, Canada, Benelux e Giappone sono...