LA CAMPAGNAVITTORIO VENETO Dal primo dicembre la terza dose potrà essere somministrata a tutti. Tira un sospiro di sollievo il mondo della scuola, investito in questo periodo dalla quarta ondata dei contagi: molti insegnanti si sono vaccinati anche nove mesi fa ma hanno meno di 40 anni, per cui finora non hanno potuto ottenere il booster. Ne sa qualcosa Lisa Sonego, 27enne maestra di Vittorio Veneto, che si è contagiata non appena scaduto...