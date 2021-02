LA CAMPAGNA

TREVISO Via libera alla vaccinazione anti-Covid per gli insegnanti e il personale scolastico. Si comincia venerdì. L'Usl della Marca sta acquisendo gli elenchi dall'ufficio scolastico di Treviso. Sono complessivamente 15mila le persone da immunizzare. Si partirà dagli asili, per poi salire. Le dosi per iniziare la campagna sono già disponibili. Ieri sono arrivati 8.200 vaccini marchiati AstraZeneca. È questo il siero che verrà utilizzato per il personale scolastico. Nelle prossime ore gli insegnanti e gli addetti in servizio negli istituti riceveranno una mail contenente il link per prenotare la vaccinazione che verrà eseguita nei quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. Se necessario, potranno essere aggiunte altre due sedi. A livello organizzativo non è ancora escluso che l'inizio della campagna anti-Covid per il personale scolastico possa slittare a lunedì. Ma la strada è ormai segnata.

Il semaforo verde è stato acceso ieri nella riunione del comitato per l'emergenza di sanità pubblica (Cesp). Si è deciso che non si poteva più aspettare. «Le vaccinazioni per il personale scolastico inizieranno tra venerdì e lunedì», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Si andrà subito a regime. «Le dosi di AstraZeneca hanno iniziato ad arrivare specifica il direttore questo ci permette di superare il problema delle consegne: fino a questo momento avevamo messo da parte il 50% delle dosi per garantire i richiami. Ora possiamo andare avanti».

L'Usl ha ridotto i tempi di almeno due settimane anche a fronte dell'esponenziale aumento delle classi messe in quarantena o sotto monitoraggio a causa dei contagi da coronavirus. Nell'ultima settimana sono passate da 69 a 82 (da 11 a 29 solo alle superiori). Senza contare che proprio da lunedì gli istituti superiori alzeranno la quota degli studenti in presenza dall'attuale 50% fino al 75% (per la Marca vuol dire tornare a muovere ogni giorno 30mila ragazzi). I dirigenti scolastici attendevano con ansia l'apertura della campagna vaccinale per gli insegnanti. Adesso ci siamo. «È una tappa fondamentale e doverosa verso la normalità», sottolinea Antonia Piva, preside del Duca degli Abruzzi di Treviso. Sono oltre 10mila gli insegnanti delle scuole del trevigiano che ora verranno inviati a prenotare la vaccinazione anti-Covid: 566 negli asili, 2.973 alle elementari, 2.106 alle medie e 3.409 alle superiori. Più 693 del cosiddetto potenziamento. A questi vanno poi sommati i docenti aggiuntivi previsti per l'emergenza Covid. Di seguito, ci sono oltre 3mila addetti del personale Ata: circa 2mila collaboratori scolastici, più il personale aggiuntivo per l'emergenza Covid, 800 assistenti amministrativi, 250 assistenti tecnici e così via. A livello generale, i sindacati del mondo della scuola puntano il dito contro la presunta ridotta efficacia del siero AstraZeneca rispetto a Pfizer e Moderna. Ma dall'Usl hanno già rassicurato: «Piuttosto di non avere un vaccino, meglio averne uno che copre anche tra il 60 e il 65%, perché va comunque a evitare le malattie importanti, a partire dalla polmonite da Covid ha detto lo stesso Benazzi nemmeno l'antinfluenzale copre al cento per cento».

Intanto si alza la protesta dei farmacisti. Dovrebbero essere vaccinati nella prima metà di marzo, assieme agli altri lavoratori dei servizi essenziali. Ad oggi, però, non ci sono ancora date certe. «Pare che per alcune Usl i farmacisti siano fantasmi: non sono stati inseriti nell'elenco di chi si dovrà vaccinare a breve evidenziano da FarmacieUnite eppure le farmacie sono tra i pochissimi esercizi pubblici che sono stati e devono rimanere sempre aperti. Non c'è lockdown, colorazione di regione o malattia che valga. I farmacisti sono a contatto quotidiano con i cittadini e non esiste, ovviamente, lo smart working». Superata quota 1.500 decessi. Non si fermano i lutti legati al Covid. Ieri nella Marca sono mancate altre 14 persone. Salgono così esattamente a 1.509 i decessi registrati nel trevigiano in quasi un anno di epidemia. Ieri, intanto, sono emersi 15 nuovi contagi. La buona notizia è che continua a calare il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Ad oggi le persone positive sono 2.001. E diminuisce anche la pressione sugli ospedali. Sono scesi a 152 i pazienti Covid positivi ricoverati: 141 nei reparti ordinari e 11 in Terapia intensiva (quattro in meno nelle ultime 24 ore).

