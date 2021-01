LA CAMPAGNA

TREVISO Vaccinazioni contro il Covid a pieno regime nelle case di riposo. L'Usl punta a chiudere la settimana somministrando la prima dose a 3mila persone. Ieri sono arrivati a Vittorio Veneto altri 7mila vaccini della Pfizer. Si continua senza sosta. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati gli anziani e gli operatori della casa albergo Salce e del Menegazzi dell'Israa di Treviso. Più quelli di Villa Belvedere di Crocetta, che tra novembre e dicembre era stata chiamata a far fronte a un focolaio arrivato a contare 68 contagi e il decesso di 18 anziani con tampone positivo. A questa, poi, si sono aggiunte la De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto e Villa Vittoria di San Polo di Piave. E oggi toccherà al Gris di Mogliano, Villa delle Magnolie di Monastier, l'Oic di Vedelago, Casa Amica di Fregona e alla Gianni Marin di Ponte di Piave, a sua volta già teatro di un grande focolaio.

LE ADESIONI

All'Israa l'adesione ha superato il 92% tra gli anziani, compresi tre ultracentenari, e l'83,7% tra gli operatori. Nel dettaglio, nella casa albergo di zona San Tomaso sono stati vaccinati contro il Covid esattamente 192 anziani su 195 (98,4%) e 140 operatori su 160 (87,5%). Le quote sono state un po' più basse al Menegazzi di San Giuseppe. Qui sono stati vaccinati 232 anziani su 252 (92%) e 196 operatori su 234 (83,7%). A conti fatti, tra le due strutture, sono mancati all'appello 23 anziani e 58 operatori. «Cinque anziani non si sono potuti vaccinare per questioni di natura sanitaria. Per il resto, invece, le famiglie e gli amministratori di sostegno hanno ritenuto che il tempo a disposizione non fosse sufficiente e sono rimasti nell'incertezza -fa il punto Giorgio Pavan, direttore dell'Israa- discorso simile per gli operatori: 13 non hanno potuto vaccinarsi per motivi sanitari e gli altri hanno scelto di non procedere, per il momento, perché un po' impauriti. Non è comunque emersa nessuna posizione no-vax di principio».

NUOVI FOCOLAI

L'Israa, intanto, continua a far fronte ai focolai sviluppatisi nelle altre due strutture. Nella residenza di Santa Bona ci sono una ventina di anziani positivi. Un numero in linea con quello riscontrato allo Zalivani di Fiera, dove la scia di contagi si sta ridimensionando, visto che ci sono state 23 negativizzazioni. Quando i casi saranno ulteriormente ridotti, si procederà anche qui con le vaccinazioni. La casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta, invece, ha registrato il 100% di adesioni tra gli anziani: ieri si sono vaccinati tutti e 102. Compresa una signora di 101 anni. Tra gli operatori c'è stata un'adesione dell'85%: 114 addetti su 134, tra i quali 52 che nei mesi scorsi erano risultati positivi. La campagna è stata tenuta a battesimo dal presidente Marco Tappari assieme ad altre autorità sanitarie e civili. Villa Belvedere è tornata Covid-free già nelle scorse settimane. E ora ha allestito accanto all'ingresso una stanza degli abbracci. È qui che ieri Raffaele Gatto ha potuto riabbracciare i suoi genitori, Mario ed Elena, di 87 e 81 anni, dopo un paio di mesi. Anche loro sono stati vaccinati. «Come famiglia non abbiamo mai avuto alcun dubbio -specifica Gatto- in questi mesi così difficili, la struttura ci è sempre stata vicina, con telefonate e video-chiamate quotidiane. Lo scorso maggio, in particolare, i miei genitori hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio collegati via internet con me e con il fratello di mio papà, che vive in Australia. È stato un regalo bellissimo». A testimoniare il grande lavoro fatto dal centro servizi c'era anche l'avvocato Benedetto Pinto, che il 7 novembre ha perso la madre, Noemi, mancata a 88 anni dopo essere risultata positiva. «Non sono riuscito a darle l'ultimo saluto perché sono arrivato con tre minuti di ritardo, a causa del traffico -ricorda Pinto con la voce rotta dall'emozione- ma la struttura è sempre stata pienamente disponibile». (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA