LA CAMPAGNA

TREVISO Vaccinazione anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni: si punta tutto sulle vacanze di Natale. L'Usl è pronta a fare l'iniezione a quanti più alunni possibile entro il 16 gennaio. Al momento si registrano 6mila prenotazioni. Poco meno del 20% dei 32mila under11. Tra questi, 5mila sono già stati vaccinati. E restano ancora 3.600 posti liberi, che possono essere incrementati in caso di necessità. «Ci auguriamo che nel periodo di Natale, quando le scuole sono chiuse, possa esserci una sorta di assalto alla diligenza nei centri vaccinali per sottoporsi all'iniezione anti-Covid spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl oggi le scuole sono ancora aperte. È comprensibile che non sia semplice. Auspichiamo che durante le vacanze i numeri possano salire sensibilmente».

VOLANTINI NO VAX

Quello della scuola resta uno dei fronti più caldi. Il clima è teso. Ieri mattina alcune persone si sono messe a distribuire volantini contro i vaccini davanti all'elementare Tommaseo di via Cavini a Treviso. «Giù le mani da bambini e bambine», si leggeva nel testo farneticante con tanto di riferimento all'eugenetica. Oggi sono ancora 709 le classi che stanno facendo i conti con contagi da Covid: 190 sono in quarantena e 519 in monitoraggio. I bambini e i ragazzi continuano a essere i più colpiti da coronavirus. Il tasso tra gli under11 è arrivato alle stelle: 1.167 contagi ogni 100mila bambini. Praticamente il doppio rispetto a quello registrato tra i ventenni. Ma domani iniziano le vacanze di Natale. Lo stacco fino al 10 gennaio potrebbe essere fondamentale per ridurre gli isolamenti collettivi. Neppure il rientro a scuola, però, sarà semplice.

CACCIA AI SUPPLENTI

Sono tra i 200 e i 300 gli insegnanti e gli addetti del personale Ata sospesi perché nonostante l'obbligo vaccinale, scattato il 15 dicembre, non si sono sottoposti all'iniezione anti-Covid e non l'hanno nemmeno prenotata. La stima è confermata dai sindacati. Trovare così tanti supplenti sembra una missione impossibile. E i posti vuoti potrebbero crescere ulteriormente: bisognerà vedere quanti dei circa 700 che si sono almeno prenotati, sempre tra docenti e Ata, andranno effettivamente a vaccinarsi nel periodo di Natale. Quel che è certo è che il 10 gennaio potrà entrare in classe solo il personale con il Green Pass rafforzato. «L'emergenza è enorme in particolare alle elementari avverte Giuseppe Morgante della Uil Scuola non ci sono altre maestre o maestri a disposizione per le supplenze. Per completare i quadri erano già state usate le messe a disposizione (i curriculum portati direttamente nelle scuole, ndr). Dovesse mancare anche solo un insegnate per elementare, sarebbe impossibile sostituire tutti. Vedremo di quale necessità si farà virtù». In tutto ciò, l'organizzazione per vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni è già pronta e collaudata. Dal 26 dicembre verrà attivato anche il centro vaccinale di via Italia a San Vendemiano, sul confine con Conegliano. Fino al 10 gennaio sarà interamente dedicato agli under11. E questo conferma una volta di più la volontà dell'Usl di arrivare a un'elevata copertura prima della fine delle vacanze. Nel frattempo continua l'attività dei 4 Covid Point, tra il distretto di Conegliano, Casier, Oderzo e l'ex Melodi di Castelfranco, riservati agli screening scolastici

Mauro Favaro

