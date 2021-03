Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Sono 18mila, a questo momento, i trevigiani over 80 che devono ancora essere vaccinati. Novemila quelli che, pur destinatari di un appuntamento per la somministrazione del siero, sono sfuggiti alla vaccinazione e andranno ora riconvocati. I motivi per i quali il vaccino non l'hanno ricevuto sono vari: chi ha disdetto, chi è stato rinviato ad altro vaccino per le patologie di cui soffre, e chi proprio non si è fatto vivo....