Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Si è pronti a vaccinare contro il Covid anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'Usl della Marca ha messo a punto l'organizzazione per somministrare Pfizer a circa 40mila piccoli trevigiani. Non si perde tempo dopo il via libera arrivato dall'Ema e in attesa di quello dell'Aifa, rispettivamente l'agenzia europea per i medicinali e l'agenzia italiana del farmaco. L'azienda sanitaria ha già contattato i pediatri. E questi...