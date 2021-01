LA CAMPAGNA

TREVISO Si delinea il calendario per aprire la campagna vaccinale anti-Covid alla popolazione, cominciando dagli ottantenni. A metà febbraio verranno convocati 5mila trevigiani nati nel 1941. E di seguito si procederà con gli over80, contattando a ritroso le persone nate nel 40, nel 39 e così via. L'obiettivo è di iniziare dal 15 febbraio. Adesso i conti iniziano a tornare. Almeno quelli indispensabili per far decollare la campagna. Nelle prossime due settimane l'Usl della Marca riceverà quasi 20mila dosi del vaccino Pfizer. Sono previste tre consegne: 7.020 per domani, 5.850 per l'8 febbraio e altre 7.020 per il 15 febbraio. Da questo martedì, poi, potrebbero iniziare ad aggiungersi anche dosi del vaccino Moderna. Intanto comunque si ragiona su Pfizer. Le prime 13mila dosi serviranno per completare i richiami, tra i 21 e i 28 giorni dalla prima iniezione, sul personale degli ospedali, dei servizi territoriali e tra gli anziani e gli operatori delle case di riposo (complessivamente 16.378 persone, tra le quali circa 3.400 hanno già ricevuto la seconda dose). «E la terza consegna, quella del 15 febbraio, verrà usata per avviare la campagna vaccinale aperta alla popolazione», annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Ci saranno le dosi necessarie per coprire almeno il primo anno inserito nell'elenco. «Potremo iniziare con i 5mila cittadini nati nel 1941 conferma Benazzi poi, in base alle seguenti forniture di vaccini, che ci aspettiamo sempre più consistenti, continueremo con gli altri, andando a ritroso». Sono in tutto 38mila i trevigiani con più di 80 anni (3mila verranno vaccinati a domicilio). Di seguito si procederà con il resto della popolazione. Con l'inizio di febbraio partiranno le prime lettere di convocazione.

SEDI E CONVOCAZIONI

L'Usl scriverà a tutti i cittadini interessati indicando sede, data e orario della vaccinazione. Per le vaccinazioni anti-Covid verranno usati fino a 21 centri straordinari. A cominciare dagli 8 già collaudati nel corso della campagna contro l'influenza: il Sant'Artemio di Treviso (nei fine settimana), il Palapace di Cornuda, Casa Riese di Riese Pio X, il Palacicogna di Ponzano, il palazzetto dello sport De Vidi di San Biagio, l'ex Foro boario di Oderzo, l'ex biblioteca di Susegana e la palestra Pontavai di Vittorio Veneto. L'Usl ha poi chiesto ai Comuni di mettere a disposizione altri 12 edifici da usare come centri vaccinali. Ci sono tre vincoli: devono avere una superficie di almeno 150 metri quadrati, percorsi separati per entrare e uscire e devono essere adatti ad accogliere almeno 100 utenti all'ora. «In questo modo la distribuzione sarà capillare, agevolando gli spostamenti degli anziani sottolinea Benazzi nella fase iniziale puntiamo a eseguire mille vaccini al giorno. Poi con l'aumento della disponibilità delle dosi e con l'apertura della campagna al resto della popolazione saliremo anche a 7mila al giorno, eventualmente usando i palazzetti dello sport».

LA PROPOSTA

Ai centri già elencati, infine, potrebbe aggiungersi la palazzina dell'ex provveditorato di via Sartorio a Treviso, simbolicamente occupato dagli studenti solo pochi giorni fa. La proposta arriva direttamente dalla Provincia, l'ente proprietario, che ha già messo a disposizione il Sant'Artemio. «So che l'Usl ha difficoltà nel reperire spazi nel territorio di Treviso, ma la campagna di vaccinazione sarà fondamentale per farci uscire da questo inferno del coronavirus spiega Marcon oltre al Sant'Artemio con tutta la sua logistica, per quanto riguarda i week-end mi sento di avanzare una nuova proposta: l'utilizzo dell'ex provveditorato. È un edificio inutilizzato che, in attesa della vendita, può sicuramente servire per una campagna di questo tipo, data la dimensione, la quantità di spazi, sia interni che esterni, e il parcheggio. Certo, servirà qualche accorgimento e una sanificazione della struttura. Ma se Benazzi vorrà, potrà utilizzarlo» Un'offerta che il direttore generale dell'Usl ha subito accolto, fermo restando la necessità di verificare l'organizzazione del servizio. Marcon poi va anche oltre: «Lancio un appello a Roma tira le fila invece di sperperare risorse per costruire inutili padiglioni a forma di fiore, si faccia una mappatura città per città degli edifici inutilizzati e si portino le vaccinazioni lì dentro. Il coronavirus si batte con la concretezza, non con l'immagine».

Mauro Favaro

