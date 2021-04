Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Si apre la tre giorni di vaccinazioni anti-Covid dei medici di famiglia dedicata ai 4.500 trevigiani con più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Oggi, domani e dopodomani i dottori chiuderanno i loro ambulatori (per le emergenze sarà attiva la guardia medica anche in orario diurno) per andare a eseguire le iniezioni contro il coronavirus. Gli anziani che possono muoversi verranno vaccinati nei centri...