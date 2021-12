LA CAMPAGNA

TREVISO Quasi 300 bambini vaccinati contro il coronavirus. È il risultato del primo giorno della campagna anti-Covid dedicati ai trevigiani tra i 5 e gli 11 anni. Le prime iniezioni sono state eseguite ieri nella sala convegni dell'ospedale di Treviso. Ad accogliere i piccoli c'era una squadra di medici, infermieri e operatori con camici colorati e cappelli da Babbo Natale e da elfi. Compreso Stefano Martelossi, primario del reparto di Pediatria. Dopo la puntura (un terzo della dose di Pfizer degli adulti) a ogni bambino è stato consegnato un Attestato di coraggio. La prima è Sara, 8 anni. «Sono felice, non mi ha fatto male» dice stringendo il pupazzetto regalatole dai volontari di Giocare in corsia. «I bambini e i genitori sono stati felici di potersi proteggere dal virus», sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Adesso la campagna tra i più piccoli prende il largo. Sono 10 i Vax-Point pronti ad accogliere i bambini tra i 5 e gli 11 anni, con prenotazione obbligatoria. Oltre a quelli negli ospedali di Treviso, Castelfranco, Conegliano e Oderzo, dove opera personale degli stessi ospedali, ci sono i punti affidati ai pediatri di libera scelta tra Villorba, Asolo, Vedelago, Godega, San Vendemiano e Ormelle. Fino a oggi l'Usl ha registrato 4.217 appuntamenti su poco più di 10mila posti disponibili da qui al 31 dicembre. Nel giro di tre giorni si è arrivati al 13% dei circa 32mila bambini vaccinabili.

I contagi nel trevigiano intanto non si fermano. Il tasso provinciale medio ha toccato quota 577 casi ogni 100mila abitanti. Il distretto di Asolo continua a salire: qui si è arrivati a 707 casi. E quello di Pieve di Soligo è a 672. Un po' più indietro gli altri due: Treviso Nord è a 464 e Treviso Sud a 440 casi per 100mila abitanti. Restando in tema di bambini e ragazzi, sono 1.943 i trevigiani con meno di 14 anni attualmente positivi: 91 non hanno ancora compiuto un anno, 410 hanno tra i 2 e i 6 anni e 1.442 tra i 7 e i 14 anni. Il conto complessivo, però, indica che nella Marca sono già stati contagiati oltre 12mila bambini. Esattamente 12.134, per la precisione: 834 con meno di un anno, 2.737 tra i 2 e i 6 e 8.563 tra i 7 e i 14. Le maggiori scie di contagio emergono nelle scuole. La conferma arriva dal tasso di incidenza per fasce d'età. Quella da zero a 11 anni è addirittura a 975 casi per 100mila abitanti. Oltre il 30% in più rispetto alla seconda (quella dei quarantenni, che tocca quota 741). Adesso gli alunni potranno accedere ai Covid Point per casi di contagio in classe senza dover più affrontare le lunghe code viste nelle ultime settimane davanti ai punti tampone. A partire da oggi l'Usl ha attivato tre Covid Point dedicati esclusivamente agli screening scolastici. Si accede solo esibendo la comunicazione del provvedimento scolastico inviato via mail alla famiglia: a Conegliano (distretto di via Galvani, lunedì-sabato 8-18 e domenica 8-12), Casier (via Mattioli, lunedì-sabato 8-20 e domenica 8-12) e Castelfranco (l'ex Melodi, lunedì-sabato 8-17 e domenica 8-12). «Così da ovviare alle problematiche verificatesi nell'ultimo periodo a seguito del continuo incremento dei casi tra i ragazzi» spiega il dg Benazzi.

Nel frattempo purtroppo continuano a crescere anche i ricoveri in ospedale. Sono 308 i pazienti positivi nei reparti Covid. Compresi 25 in Terapia intensiva. L'Usl ha allestito 10 nuovi posti di Rianimazione, pronti in caso di necessità. Gli ospedali trevigiani sono entrati nella fase di rischio arancione. E vedono la rossa. «Abbiamo iniziato a ridurre gli interventi chirurgici che richiedono un impegno della Terapia intensiva conclude Benazzi parallelamente chiederemo al San Camillo di salire da 34 a 50 posti letto Covid. Rinnovo l'invito ai cittadini a rispettare le regole, evitando tutti i possibili comportamenti a rischio. La situazione è estremamente complessa e impegnativa da gestire, serve la buona volontà e la comprensione da parte di tutti: noi stiamo facendo l'impossibile e il personale è provato». (M.F.)

