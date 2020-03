LA CAMPAGNA

TREVISO Nel giorno in cui nella Marca si superano le 2mila persone sottoposte a isolamento domiciliare e si registrano altri cinque decessi, tre al Ca' Foncello e due all'ospedale di Montebelluna, l'Uls 2 fornisce anche i primi riscontri sulla campagna di screening esteso voluto dalla Regione che ha riguardato pazienti e operatori del settore sanitario. Il dato nuovo è quello che riguarda l'incidenza dei casi positivi, che si attesta al 15,7%. «I tamponi effettuati ad oggi nella nostra Ulss sono oltre 7.000 ha precisato in una nota il direttore generale Francesco Benazzi di questi 1.100, pari 15,7%, sono risultati positivi. Siamo partiti con l'effettuazione di circa 200 tamponi al giorno da parte dell'équipe di Microbiologia, per arrivare ai circa 1.000 tamponi al giorno attuali. L'équipe del dottor Rigoli, cui va un sentito ringraziamento, lavora, attualmente, h24, su turni di otto ore, con una linea di lavoro dedicata per le urgenze». Nelle scorso ore sono stati attivati anche i test rapidi sperimentali in Pronto Soccorso. I primi dati parlano chiaro: su 113 pazienti sintomatici sono state rilevate 52 positività. Negli ospedali, l'obiettivo è di effettuare i tamponi (300 al giorno), in tutte le unità per individuare precocemente eventuali positività in operatori asintomatici. Per quanto riguardi i pazienti invece i tamponi vengono eseguiti dai diversi reparti a fini diagnostici, allargandoli al personale sanitario che a contatto con pazienti risultati positivi. A livello distrettuale sono invece partiti i controlli sui contatti di casi confermati e quelli sui medici di medicina generale, di continuità assistenziale e farmacisti. Così anch nella case di riposo. Il primo dato, relativo a sabato scorso, ha visto il test effettuato su 81 medici di famiglia, con una sola positività.

LA POLEMICA

«La Regione parla tanto di tamponi a tappeto, ma molte persone denunciano il contrario: che pur richiedendo di essere sottoposte al test vengono ignorate» afferma l'ex parlamentare montebellunese Laura Puppato. Che cita diversi casi, da Treviso a Roncade e Conegliano, di cittadini preoccupati perchè venuti a contatto con vicini di casa risultati positivi ma ai quali «è stato semplicemente detto di rimanere dentro casa». «Questa è la tragica verità - afferma Puppato -, i tamponi si stanno facendo molto lentamente e senza dare garanzia di priorità alle categorie ad alto rischio e ai famigliari di persone colpite dal virus».

IL BILANCIO

L'andamento dei contagi si rivela ondivago, visto che nella giornata di ieri sono stati contati solo 34 pazienti positivi in più rispetto al + 115 delle 24 ore precedenti, per un totale di 1.013 persone affetta da Covid19. Alle quali bisogna aggiungere le 71 decedute dall'inizio della pandemia (69 più due trevigiani spirati a Belluno e Bassano). Le ultime vittime, registrate a Treviso e Montebelluna, sono quattro uomini e una donna, di età compresa tra 67 e 84 anni, tutti affetti - ha fatto sapere l'azienda sanitaria - da gravi malattie pregresse. In totale i cittadini sottoposti a isolamento perchè positivi o perchè venuti a contatto con persone contagiate sono 2.019, 163 in più rispetto a domenica. In terapia intensiva sono invece ricoverati 39 pazienti, 21 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano e 7 all'ospedale di Montebelluna. Ancora basse le cifre che riguardano i pazienti dimessi, 94 in totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Intanto negli ospedali della Marca stanno arrivando nuovi dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Finora l'Usl 2 ha potuto contare su 168mila mascherine chirurgiche, 40mila fpp2 e 22mila fpp3. «Sono in arrivo ulteriori ingenti quantitativi di DPI sottolinea Benazzi -. Se qualche criticità c'è stata si è trattato di problemi di approvvigionamento a livello internazionale».

Alberto Beltrame

