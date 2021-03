LA CAMPAGNA

TREVISO Le vaccinazioni anti-Covid entrano nel vivo. Da qui alla fine del mese arriveranno nella Marca oltre 65mila dosi. Circa 20mila a settimana. Quanto basta per somministrare la prima dose entro marzo ai 60mila trevigiani con più di 80 anni. Il calendario stilato dall'Usl è confermato. Da domani i centri straordinari funzioneranno 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, a ciclo continuo. E ne verrà aperto uno nuovo. La sede dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene si aggiungerà ai quattro già attivati, tra il Bocciodromo di Villorba, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega e il centro culturale di Riese.

LE CONSEGNE

La prima consistente consegna di vaccini è attesa proprio per domani: 9.300 dosi di Pfizer e 13mila di AstraZeneca. «Le consegne sono assicurate: non c'è più la necessità di mettere da parte il 30% delle dosi per avere la certezza di riuscire a fare i richiami spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria questo ci consente di andare a regime facendo 20mila vaccinazioni a settimana. Se arriveranno dosi in più, potremo salire anche a 30mila». Il programma per gli over 80 è già definito.

IL PROGRAMMA

Da domani toccherà ai cittadini con 82 e 92 anni (classi 1939 e 1929). Il 15 marzo si partirà con gli 83enni (classe 1938). Nella stessa data si comincerà a vaccinare anche i più anziani, partendo dai 93enni (classe 1928) per poi risalire con gli anni precedenti. La tappa successiva è fissata per il 22 marzo: verranno chiamati 89enni, 90enni e 91enni (classi 1932, 1931 e 1930), più gli 84enni (classe 1937). L'ultimo giro partirà il 29 marzo con gli anziani di 85, 86, 87 e 88 anni (classi 1936, 1935, 1934 e 1933). Di seguito, con la collaborazione dei medici di famiglia si potrà arrivare a eseguire anche più di 60mila vaccini a settimana. Resta da capire quanti camici bianchi daranno la loro disponibilità. La Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia, ha chiarito che al momento non ci sono le condizioni organizzative. Si vedrà nella concertazione con la Regione. «Ma diversi medici di famiglia ci hanno già contattato dicendo che loro sono pronti a partire», rivela Benazzi. L'importante è che ci siano le dosi necessarie. Dopo le 22.300 attese per domani, il 15 marzo arriveranno altre 10mila dosi di Pfizer, 4mila di Moderna e 9.200 di AstraZeneca. E il 22 marzo si replicherà con la consegna di altri 20mila vaccini. L'auspicio è che in numeri continuino a salire in aprile, garantendo così la possibilità di avviare la vaccinazione anti-Covid anche per gli under 80.

PERSONE CON PATOLOGIE

Intanto, oltre ai lavoratori dei servizi essenziali, come gli insegnanti e le forze dell'ordine, è iniziata la campagna per le persone fragili per patologie. Oggi nella sala congressi del Ca' Foncello verranno vaccinati i primi 250 trevigiani che hanno subito un trapianto di rene. Le convocazioni sono state gestite da Maurizio Nordio, primario dell'unità di Nefrologia di Treviso. Nelle ultime ore sono partite anche le convocazioni per i pazienti oncoematologici. In questo caso si comincerà il 13 marzo. Dopodiché si fisseranno le date per gli altri 4mila oncologici, che faranno riferimento ai centri vaccinali.

M.Fav

