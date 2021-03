LA CAMPAGNA

TREVISO La campagna vaccinale anti-Covid procede senza sosta. Dopo il personale sanitario, le case di riposo, gli insegnanti e le forze dell'ordine, l'Usl ora ha aperto le prenotazioni anche per altri lavoratori dei servizi essenziali. Si va dagli psicologi ai veterinari, più il personale degli studi odontoiatrici (escludendo per ora gli amministrativi). Di seguito, dal personale della protezione civile agli assistenti sociali comunali, agli agenti della polizia locale e agli operatori del trasporto sociale dei Comuni. Per poi continuare con il personale della prefettura, del tribunale e della procura. E nelle ultime ore sono stati aggiunti i volontari dell'Avis. Ci si può fare avanti solo online.

IL PORTALE

Gli interessati devono entrare nella piattaforma Vogliovaccinarmi.aulss2.veneto.it. Qui si è chiamati a compilare un modulo che non fissa subito un appuntamento ma che rappresenta una auto-dichiarazione della disponibilità a essere convocati a una seduta vaccinale. Il tutto in relazione alla disponibilità di dosi e tipologia di vaccini. Per i lavoratori dei servizi essenziali è previsto l'uso del siero AstraZeneca. Nello stesso modulo è possibile indicare se si hanno specifiche patologie. In questo caso vengono usati i sieri Pfizer e Moderna. Nel frattempo continuano le vaccinazioni per i trevigiani con più di 80 anni, proprio con Pfizer e Moderna. L'Usl punta a somministrare la prima dose a tutti gli oltre 60mila anziani entro la fine di marzo. Per gli over 80 la procedura è diversa. Le persone coinvolte stanno ricevendo una lettera o un Sms di convocazione con su scritto dove e quando presentarsi per l'iniezione. I centri attivi sono i 4 già collaudati: il Bocciodromo di Villorba, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega e il centro culturale di Riese. Chi ha ricevuto la lettera può contattare il numero 0423.728872 o scrivere alla mail infovaccini@aulss2.veneto.it per eventuali richieste di informazioni, rinvii o cancellazioni. Domenica, intanto, si terrà un Vax-day speciale con l'avvio delle vaccinazioni anche per i 1.200 farmacisti del trevigiano, con Pfizer.

CATEGORIE IN ATTESA

Ma ci sono molte altre categorie in attesa. A partire dai 4mila lavoratori impegnati nei supermercati e nella grande distribuzione. Nonostante i punti vendita siano rimasti sempre aperti, pure in lockdown, non sono stati inseriti tra i lavoratori dei servizi essenziali. «È paradossale se si pensa al lavoro che svolgono spiega Alberto Irone, segretario della Filcams Cgil di Treviso le vaccinazioni dovrebbero seguire proprio un criterio volto alla salvaguardia dei servizi essenziali, partendo dalle persone più anziane delle categorie più esposte». Anche le circa 5mila badanti in servizio nelle famiglie trevigiane al momento sono escluse dall'accesso prioritario al vaccino. Tra i lavoratori in attesa di chiamata, di seguito, ci sono i 500 autisti dei bus e delle corriere Mom. «Il problema è concreto avverte il presidente Giacomo Colladon un contagio con le relative quarantene nel centro di controllo, ad esempio, potrebbe portarci a dover chiudere l'azienda». Ad attendere, infine, ci sono anche 1.500 volontari delle associazioni e gli oltre 2mila avvocati iscritti all'Ordine trevigiano. I sindaci, invece, non avranno la priorità per il vaccino. Lo conferma Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto: «I sindaci aspetteranno il proprio turno, continuando a restare in prima linea tira le fila nel rispetto di tutte le persone fragili, deboli ed esposte, che ne hanno sicuramente più bisogno di noi». (m.fav)

