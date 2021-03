LA CAMPAGNA

TREVISO La campagna vaccinale anti-Covid cambia marcia. D'ora in poi i centri straordinari dove vengono eseguite le iniezioni funzioneranno per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, domenica compresa. Si vaccinerà a ciclo continuo. Dalla prossima settimana, inoltre, i centri passeranno da 4 a 6. Verranno aperte altre due sedi: il centro anziani di via Castello d'Amore di Treviso (dietro lo stadio Tenni) e l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Ma anche l'ippodromo con l'arrivo della primavera è destinato ad ospitare dei tendoni come centri vaccinazioni, così come il salone della Camera di Commercio in piazza Borsa a Treviso. Questi si aggiungeranno ai 4 già attivati tra il Bocciodromo di Villorba, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega e il centro culturale di Riese.

L'IMPERATIVO

L'imperativo categorico è somministrare la prima dose a tutti gli oltre 60mila trevigiani con più di 80 anni entro marzo. Poi si allargherà la campagna al resto della popolazione. L'azienda sanitaria può superare la soglia delle 5mila vaccinazioni al giorno. Con i medici di famiglia, in seguito, si potrà salire a 10mila. «Dobbiamo vaccinare molto di più: adesso possiamo farlo -detta Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl- ora i vaccini ci sono e continueranno ad arrivare». La differenza sta nel fatto che è stata garantita la consegna di tutte le dosi previste per il mese di marzo. Ieri ne sono arrivate 9.350 di Pfizer. Seguiranno 13mila di AstraZeneca. Il 15 marzo arriveranno altre 10mila dosi di Pfizer, 4mila di Moderna e 9.200 di AstraZeneca. E il 22 marzo si replicherà con la consegna di altri 20mila vaccini. Questo consente all'Usl di non dover più mettere da parte il 30% delle dosi per avere la certezza di riuscire a somministrare i richiami. Da questo momento si lavorerà accantonando solo il 10% dei vaccini. E così cade quello che fino ad ora è stato il vincolo più grande. In più, alla luce dell'accordo nazionale, le iniezioni potranno essere eseguite anche dai medici specializzandi. «In questo modo potremo sviluppare la campagna vaccinale impegnando di più i medici delle Usca (le unità speciali, ndr) nelle terapie domiciliari per le persone positive» dice Benazzi.

IL CALENDARIO

Dopo il personale sanitario e gli anziani e gli operatori delle case di riposo, si procede anche con i lavoratori dei servizi essenziali. Ieri al Palaingresso di Godega sono stati vaccinati i primi 170 carabinieri del Comando provinciale di Treviso. Mentre a breve gli insegnanti che non hanno ancora risposto all'appello potranno tornare a prenotarsi sulla piattaforma aperta nel sito dell'Usl. Di pari passo si continua con il calendario definito per gli over 80. Dopo le classi 1941 e 1940, ieri ci sono stati i primi appuntamenti per i cittadini con 82 e 92 anni, nati cioè nel 1939 e nel 1929. Si continuerà con gli altri anni fino alla fine del mese. Il 15 marzo si partirà con gli 83enni, nati nel 1938. E nella stessa data si comincerà a vaccinare anche i più anziani, partendo dai 93enni, classe 1928, per poi risalire, andando a ritroso. La tappa successiva è fissata per il 22 marzo. Da questa data verranno chiamati gli 89enni, i 90enni e i 91enni, classi 1932, 1931 e 1930. Sempre dal 22 marzo si inizierà con gli 84enni, classe 1937. L'ultimo giro partirà il 29 marzo, quando si andrà a completare il quadro con le iniezioni sugli anziani con 85, 86, 87 e 88 anni, classi 1936, 1935, 1934 e 1933.

PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI

Nel frattempo si stanno vaccinando anche le persone fragili per patologia: sabato toccherà ai pazienti oncoematologici, che verranno sottoposti all'iniezione direttamente in ospedale. E ad aprile si aprirà la campagna vaccinale anti-Covid per i trevigiani con meno di 80 anni. Per questa fase l'Usl conta sulla collaborazione dei medici di famiglia. «Possono svolgere un lavoro fondamentale con il vaccino AstraZeneca, che al momento può essere somministrato anche alle persone di 65 anni -conclude Benazzi- poi entreranno in gioco i poli per le vaccinazioni di massa. Pensiamo proprio alla Camera di Commercio per i cittadini del centro di Treviso e delle zone limitrofe e all'ippodromo di Treviso. Noi siamo pronti».

Mauro Favaro

