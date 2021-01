LA CAMPAGNA

TREVISO La campagna vaccinale anti-Covid aperta alla popolazione partirà a febbraio. Si comincerà dalle persone con più di 80 anni. Nel trevigiano sono oltre 50mila. L'Usl sta già predisponendo le lettere che verranno spedite nelle prossime settimane. I cittadini dagli 80 anni in su si vedranno recapitare a casa un invito con l'appuntamento, data, ora e sede, per vaccinarsi contro il coronavirus. I centri di somministrazione verranno individuati a breve in collaborazione con i sindaci. L'idea è di usare grandi strutture come il Palaverde e la Zoppas Arena.

L'ACCELERATA

L'azienda sanitaria punta ad anticipare i tempi di almeno due mesi rispetto alla tabella di marcia iniziale. «La campagna vaccinale per la popolazione partirà a febbraio: dobbiamo assolutamente coprire tutte le persone a rischio nel più breve tempo possibile. Siamo pronti a vaccinare anche di notte, se necessario mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl tutto ciò è legato alla disponibilità delle dosi del vaccino. È ovviamente una condizione imprescindibile. Ad oggi, comunque, contiamo di poter avere un numero sufficiente di dosi per rispettare le scadenze che ci siamo dati». Il programma mette in conto l'arrivo nella Marca di oltre 30mila dosi della Pfizer entro la fine di gennaio, a colpi di 6mila a settimana. Non è semplice. La tranche prevista per ieri, ad esempio, arriverà domani. L'importante è che non ci siano ulteriori ritardi. Con queste prime 30mila dosi si sta vaccinando in primis il personale sanitario e gli anziani e gli operatori delle case di riposo. Dopo Treviso, Vittorio Veneto e Montebelluna, oggi con Conegliano, Oderzo e Castelfranco si concluderà il primo ciclo di iniezioni per il personale degli ospedali. Sabato e domenica verranno vaccinati al Ca' Foncello oltre 6mila operatori della sanità del territorio, compresi i 515 medici di famiglia e 100 pediatri di libera scelta (con due settimane di anticipo rispetto alla data del 23 gennaio prevista all'inizio). L'adesione al momento è stimata al 90%. Ma c'è ancora un po' di tempo.

NELLE RSA

Di pari passo sono iniziate le vaccinazioni nelle 54 case di riposo del trevigiano. Già entro la fine di questa settimana verranno coperti 15 centri attualmente Covid-free. «Ma vaccineremo anche nelle strutture con pochi casi di positività specifica Benazzi puntiamo a concludere la prima tornata all'interno delle rsa nel giro di 12 giorni». A livello medio, l'adesione nelle case di riposo supera il 95% tra gli anziani e si ferma al 65% tra gli operatori. Dopo la Fondazione Casa per anziani di Pieve di Soligo, ieri sono stati vaccinati gli operatori delle tre sedi di Casa Marani, tra Villorba, Paese e Povegliano. La chiamata ha riguardato oltre 200 persone. Con un'adesione del 70%. Lunedì verranno vaccinati gli anziani, che tra le tre sedi sono più di 220, più il recupero di altri operatori. Il direttore Eddi Frezza è stato il primo a sottoporsi all'iniezione: «Questa vaccinazione è un nuovo punto di partenza». «È un grande momento sottolinea Daniela Zambon, presidente di Casa Marani vogliamo tornare al più presto alla normalità e alla socialità».

LA TABELLA DI MARCIA

Complessivamente dal primo gennaio ad oggi l'Usl ha già vaccinato 3.931 persone. Oltre al personale degli ultimi tre ospedali, oggi verranno vaccinati i 170 anziani e i 170 operatori della casa di riposo Opere Pie d'Onigo di Pederobba. Domani toccherà contemporaneamente a Villa Belvedere di Crocetta (128 anziani e 101 operatori); alla casa di riposo Fondazione De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto (60 anziani e 54 operatori); all'istituto Menegazzi dell'Israa di Treviso (250 anziani e 200 operatori); alla casa albergo Salce in zona San Tomaso a Treviso, sempre dell'Israa (125 anziani e 125 operatori); alla casa di riposo Villa Vittoria di San Polo di Piave (59 anziani e 43 operatori). Di seguito, venerdì si vaccinerà contro il Covid nel centro Oic di Vedelago (110 anziani e 100 operatori); nella casa di riposo Casa Amica di Fregona (80 anziani e 70 operatori); nel centro Gianni Marin di Ponte di Piave (70 anziani e 50 operatori); in Villa delle Magnolie di Monastier (180 anziani e 180 operatori). E sabato sarà la volta del centro Luigi e Augusta di Ormelle (130 anziani e 130 operatori) e di Villa Tomasi di Spresiano (85 anziani e 70 operatori).

Mauro Favaro

