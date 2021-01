LA CAMPAGNA

TREVISO «L'obiettivo è vaccinare tutti contro il coronavirus entro luglio». La scadenza è fissata da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. E per tutti si intende tutti quelli che lo vorranno, dato che il vaccino anti-Covid ad oggi non è obbligatorio. Intanto tra oggi e domani 2mila operatori della sanità in servizio negli ospedali trevigiani verranno definitivamente immunizzati. Dopo aver portato a termine la profilassi per i primi 120 dipendenti in prima linea nei reparti Covid, nelle prossime 48 ore l'Usl sottoporrà al richiamo del vaccino Pfizer esattamente 1.999 operatori che avevano ricevuto la prima iniezione tra il primo e il due gennaio. Fino ad ora l'azienda sanitaria ha somministrato 16.079 dosi.

IL PIANO

Adesso si procederà gradualmente con i richiami. L'ipotesi è di farli anche slittare da 21 a 28 giorni (si può arrivare fino a 40) per recuperare tempo e accumulare tutte le dosi necessarie. Al momento le forniture di Pfizer restano tagliate: arrivano 3.500 dosi a settimana al posto delle oltre 7mila inizialmente previste. E Moderna fino ad ora ha consegnato solo 1.300 dosi (650 usate nelle case di risposo e altrettante già accantonate per i relativi richiami). In attesa di capire quante dosi consegnerà Pfizer martedì, l'Usl sta rivendo i piani. Il Vaccination day per medici e infermieri del territorio che era stato messo in calendario proprio per oggi (saltato a causa della carenza di dosi) dovrebbe essere riprogrammato per il fine settimana del 13 e 14 febbraio. E sarà allargato. «Saranno chiamate oltre 7mila persone spiega Benazzi oltre a medici, dentisti e infermieri liberi professionisti, anche forze dell'ordine, volontari, donatori di sangue e così via».

L'APERTURA

Allo stesso tempo si sta mettendo a punto l'apertura della vaccinazione anti-Covid alla popolazione. Ad oggi l'idea è di partire nella settimana tra il 10 e il 15 febbraio. Sempre ammesso che arrivino le dosi necessarie. L'Usl vaccinerà le 38mila persone con più di 80 anni, che riceveranno la convocazione a casa nel momento in cui si potrà realmente partire. E di seguito potrebbe comprendere anche le persone tra i 69 e i 79 anni. Vorrebbe dire richiamare oltre 53mila cittadini. Il piano logistico è pronto. Verranno usati otto centri straordinari: il Sant'Artemio di Treviso, il Palapace di Cornuda, Casa Riese di Riese Pio X, il Palacicogna di Ponzano, il palazzetto dello sport De Vidi di San Biagio, l'ex Foro boario di Oderzo, l'ex biblioteca di Susegana e la palestra Pontavai di Vittorio Veneto. Funzioneranno dalle 8 alle 20. E si sta lavorando con i sindaci per allestire anche un punto notturno nel momento in cui la campagna verrà completamente aperta alla popolazione.

IL SUMMIT

Come verranno poi vaccinate le persone con meno di 69 anni? Dovrebbero arrivare indicazioni specifiche da parte della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. La settimana prossima, intanto, ci sarà un incontro tra l'Usl e i medici di famiglia sostanzialmente per spartirsi le categorie e le fasce d'età da vaccinare.

IL BOLLETTINO

Nel frattempo i casi di positività nella Marca continuano a calare. Sono esattamente 4.186 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da Covid (-321 in un solo giorno). Ma non si può abbassare la guardia. Ieri sono emersi 289 nuovi contagi. E purtroppo i lutti non si fermano. Altre 11 persone hanno perso la vita dopo essere risultate positive. Con questi, i decessi registrati nel trevigiano in undici mesi di epidemia salgono a 1.263. (m.fav)

