LA CAMPAGNA

TREVISO Il maltempo blocca i vaccini anti-Covid. Le avverse condizioni meteo di ieri non hanno permesso all'aereo di decollare dalla pista dell'aeroporto di Bruxelles. E così le 7mila dosi marchiate Pfizer destinate al trevigiano sono rimaste in Belgio. La speranza è che possano arrivare oggi. Un nuovo ritardo rischierebbe di rallentare la campagna partita lunedì per i medici di famiglia, specialisti liberi professionisti, odontoiatri e infermieri in servizio nel territorio. In due giorni sono state vaccinate quasi mille persone. Ieri nell'ospedale di Treviso sono state eseguite 600 iniezioni su 756. È stato coperto quasi l'80% delle disponibilità. E oggi si andrà a regime con la contemporanea apertura di tutti e tre i centri straordinari allestiti dall'Usl della Marca: oltre alla sala congressi del Ca' Foncello, si vaccinerà anche nel centro culturale Casa Riese di Riese Pio X per il distretto di Asolo e nel Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo.

IL PIANO

L'azienda sanitaria punta a immunizzare 6mila professionisti entro venerdì. Si tratta di un passaggio fondamentale. Tra le persone che si stanno vaccinando, infatti, ci sono anche i 128 medici di famiglia (su 512) che non avevano potuto rispondere alla prima chiamata di gennaio. Una volta immunizzati (i richiami sono previsti tra il primo e il 5 marzo) all'inizio del mese prossimo potranno a loro volta cominciare a vaccinare i propri assistiti contro il coronavirus. Così, se non ci saranno altre interruzioni nella consegna dei vaccini (sono attese 7mila dosi a settimana di Pfizer e progressivamente fino a 40mila di AstraZeneca), potrà finalmente decollare la campagna anti-Covid aperta alla popolazione. Ieri si è vaccinato anche Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia. «I medici che dovessero scegliere di non vaccinarsi non dovrebbero essere poi inseriti tra quelli che vaccineranno i cittadini mette in chiaro i loro assistiti potranno essere vaccinati da altri. Su questo fronte non si scherza». «Siamo già in una corsa contro il tempo avverte dobbiamo vaccinare quante più persone possibile per scongiurare in partenza il rischio che possano diffondersi eventuali varianti non coperte o solo parzialmente coperte». Ieri mattina si è vaccinato anche Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei medici di Treviso, oltre che odontoiatra con studio a Silea. L'iniezione non ha causato nessun problema: nel pomeriggio aveva già ripreso a lavorare. «Non ci sono state difficoltà», conferma. Era stato lui stesso nei giorni scorsi a definire la vaccinazione contro il coronavirus come un dovere etico e deontologico per i medici. «Come Ordine ci riserviamo di valutare tutte le posizioni che potrebbero destare qualche perplessità è il messaggio il rifiuto di un medico a vaccinarsi può ingenerale una sorta di ingiustificato allarmismo a livello della popolazione generale. Da qualunque punto di vista si guardi la questione, la responsabilità è evidente». Potrebbe sorgere pure un problema di natura organizzativa. L'Usl non ha fissato l'appuntamento d'ufficio per gli operatori della sanità in servizio nel territorio. I diretti interessati hanno dovuto prenotarsi. «E a qualcuno potrebbe anche essere sfuggita la mail», confidano i camici bianchi che in questi due giorni si sono sottoposti all'iniezione. Oltre a questo, l'andamento attuale fa ben sperare.

LA QUOTA RAGGIUNTA

Fino ad oggi l'Usl della Marca ha vaccinato 16.642 persone, eseguendo 13.462 richiami. Quasi tutti con Pfizer (solo 650 con il siero di Moderna). E non è stata registrava nessuna grave reazione avversa. Al momento gli effetti collaterali hanno portato al massimo a un giorno di febbre a 38. Di contro, i vaccini hanno già contribuito in modo determinante all'azzeramento dei contagi tra il personale degli ospedali di Treviso e Conegliano. Ormai tra i dipendenti dell'azienda sanitaria ce ne sono solo 9 ancora in quarantena o in isolamento domiciliare perché positivi o contatti di casi positivi. Adesso si guarda al 16 febbraio, quando si inizierà a vaccinare gli oltre 15mila ottantenni trevigiani nati nel 1941 e nel 1940.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA