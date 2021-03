LA CAMPAGNA

TREVISO Il blocco di AstraZeneca dimezza il piano vaccinale contro il coronavirus messo a punto dall'Usl della Marca. E dalla prossima settimana le iniezioni potrebbero ridursi addirittura del 70% rispetto a quanto era stato previsto. «Stavamo eseguendo 5mila vaccinazioni al giorno. Adesso scendiamo a 2.500. L'attività è dimezzata fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria dalla prossima settimana, poi, avremmo dovuto salire a quasi 9mila vaccinazioni al giorno. Se resterà il divieto di utilizzo di AstraZeneca, il programma dovrà essere ridotto per oltre due terzi».

LA SOSPENSIONE

C'è il rischio di non riuscire più a somministrare la prima dose a tutti i 752mila trevigiani vaccinabili entro la fine di maggio e l'inizio di giugno. La campagna anti-Covid stava per decollare. Invece ora è azzoppata. Inevitabile: il siero della casa farmaceutica anglo-svedese bloccato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in tutta Italia in via temporanea e precauzionale, in attesa che venga fatta luce sulle segnalazioni di alcuni gravi eventi avversi riconducibili a trombosi in concomitanza con la somministrazione delle dosi, era proprio quello su cui più si puntava per vaccinare in massa le persone con meno di 80 anni, senza patologie, anche con la collaborazione dei medici di famiglia. «Oggi è praticamente tutto bloccato», allarga le braccia Benazzi. La speranza è che già domani l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) possa dare il via libera alla ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca. Nella Marca solo in questa settimana rischiano di saltare 12mila appuntamenti. In seguito al blocco, dopo aver dovuto far tornare a casa circa 200 anziani di 79 e 78 anni che lunedì pomeriggio erano in coda davanti al centro vaccinale di Riese, l'Usl è stata costretta ad annullare le 3.150 vaccinazioni con AstraZeneca per gli insegnanti, il personale scolastico e le forze dell'ordine che erano state fissate per la giornata di ieri nelle sedi di Riese, Godega e Oderzo. Ma sono in ballo altre 1.050 vaccinazioni previste per domani, 2.250 per venerdì e 4.200 per sabato. La campagna anti-Covid va avanti con il motore al minimo.

IL CALENDARIO

In attesa che si risolva il nodo AstraZeneca, proseguono le vaccinazioni con i sieri Pfizer e Moderna per gli oltre 60mila trevigiani con più di 80 anni. Si punta sempre a somministrare a tutti loro la prima dose entro fine marzo. Con gli stessi sieri, è confermata anche la copertura dei 4mila pazienti oncologici in trattamento. E l'Usl cercherà di garantire la vaccinazione anche ai cardiopatici. Le consegne previste, sia per Pfizer che per Moderna, garantiscono la prosecuzione dell'attività, così come l'esecuzione dei richiami. Il calendario mette in conto l'arrivo di almeno 7mila dosi di Pfizer a settimana. L'importante è che non ci siano riduzioni o ritardi. In questo caso rischierebbero di saltare anche i richiami a tre settimane. Fino a questo momento nella Marca sono state somministrate 70.910 dosi di Pfizer, 3.759 di Moderna e 17.432 di AstraZeneca. Per quanto riguarda Pfizer e Moderna, circa 18.500 persone hanno già portato a termine la profilassi sia con la prima che con la seconda dose e altre 37mila hanno fatto la prima dose e ora sono in attesa del richiamo. «Se le prossime consegne verranno rispettate, eseguiremo i richiami previsti entro aprile senza problemi sottolinea il direttore generale per ridurre il rischio abbiamo deciso di tornare ad accantonare il 30% delle dosi (si era scesi al 10%, ndr). Se in questo periodo avremo una maggiore disponibilità, poi, cercheremo di coprire altre categorie a rischio, come i cardiopatici». Anche AstraZeneca prevede un richiamo. Ma a tre mesi di distanza dalla prima iniezione. I tempi sono più lunghi. «Speriamo che tra domani e venerdì si possa già ripartire con la somministrazione di AstraZeneca conclude Benazzi se sarà così, non ci sarà alcuna difficoltà per i richiami».

Mauro Favaro

