Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO I medici di famiglia si fermano: non vaccineranno più contro il coronavirus. Tra martedì e giovedì, con la contemporanea chiusura degli ambulatori, hanno somministrato oltre 3.500 dosi ad altrettanti anziani con più di 80 anni, la maggior parte a domicilio. Ma ora non continueranno con i trevigiani tra i 70 e i 79 anni, anche in questo caso pure a domicilio, come inizialmente previsto per la settimana prossima. Almeno...