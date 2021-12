LA CAMPAGNA

TREVISO Dieci centri vaccinali per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ieri pomeriggio sono state aperte le prenotazioni: presi i primi 874 appuntamenti. Al momento cinque centri sono interamente dedicati ai più piccoli: sono stati allestiti negli ospedali di Treviso (sala convegni), Castelfranco (punto prelievi), Conegliano (piastra ambulatoriale) e Oderzo (punto prelievi), più il nuovo Vax-Point che verrà aperto nella struttura dell'ex supermercato al civico 143 di via Italia a San Vendemiano, sul confine con Conegliano. Di seguito, sono state organizzate corsie e fasce orarie per i bambini anche nei centri vaccinali dell'ex Maber di Villorba, Asolo, Campo Fiera di Godega, nel centro ricavato nella Casa Luigi e Augusta di Ormelle e nel polo La Tartaruga di Vedelago. E' questo il quadro che si sono trovati davanti i genitori entrati ieri pomeriggio nel portale regionale online Vaccinicovid.regione.veneto.it per procedere con la prenotazione. Le dosi arriveranno domani. E da giovedì verranno eseguite le prime punture.

LE PRENOTAZIONI

L'Usl della Marca vuole fare il più in fretta possibile. L'obiettivo è vaccinare buona parte dei 32mila bambini trevigiani tra i 5 e gli 11 anni già prima della fine delle vacanze di Natale. Vuol dire entro il 10 gennaio. E si auspica che il ministero possa concedere una settimana in più in modo da raggiungere una copertura ancora più elevata. Ecco perché sono stati subito messi a disposizione 10 centri vaccinali. Ai bambini verrà somministrato Pfizer, vaccino a mRna, con la dose ridotta a un terzo rispetto agli adulti. Il richiamo è previsto a distanza di tre settimane. «Il vaccino si è mostrato efficace nel ridurre di circa il 91% il rischio di infezione», specificano dall'Istituto superiore di sanità. In realtà sono in tutto 40mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni residenti nella Marca.

I NUMERI

Tra questi, però, 8mila sono già stati contagiati dal coronavirus, e di conseguenza potranno vaccinarsi solo tra sei mesi. Oggi ci sarà l'ultimo incontro operativo tra l'Usl e i pediatri. Settanta su cento hanno già dato la disponibilità. L'azienda sanitaria chiederà ai camici bianchi di somministrare il vaccino direttamente nei loro ambulatori. A livello generale, però, i pediatri preferiscono operare nei centri vaccinali della stessa Usl perché è più semplice gestire le dosi a livello logistico e perché qui si può contare su una struttura di supporto sempre pronta ad attivarsi.

IL CASO

A proposito di giovani, da Spresiano adesso chiedono una stretta specifica nei confronti dei genitori che pur sapendo che il loro figlio dovrebbe rimanere in isolamento perché entrato in contatto con una persona risultata positiva, lo fanno comunque andare a scuola, come se nulla fosse. «Nel momento in cui si appura che la famiglia lo sapeva, dovrebbero scattare delle sanzioni mette in chiaro Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano capiamo che i genitori temono di perdere un giorno di lavoro o altre situazioni simili. Così facendo, però, mettono in crisi decine di famiglie che nella migliore della ipotesi sono costrette a precipitarsi ai Covid Point per il tampone di controllo». Nei giorni scorsi è stato segnalato un caso del genere proprio in una scuola di Spresiano. «Decine di genitori hanno dovuto correre e intasare il Covid Point dell'ex dogana di Treviso a causa di un genitore che ha mandato a scuola il bambino che avrebbe dovuto rimanere in quarantena rivela un altro genitore alla fine è stato necessario fare il tampone a tutti i bambini. Speriamo che casi come questi siano pochi. Ma ne basta uno per fare danni incalcolabili. Basti pensare che la scuola interrompe le lezioni, i genitori di un'intera classe perdono ore di lavoro e il personale dell'Usl è costretto a un lavoro extra. Questi genitori dovrebbero essere sanzionati per interruzione di servizio pubblico scolastico».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA