Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Campagna per la terza dose del vaccino anti-Covid: si inizia subito. Ieri l'Usl ha aperto le prenotazioni per i trevigiani con più di 80 anni (nati nel 1941 o in anni precedenti) che hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Sono già a disposizione oltre 68mila posti: 32.830 per ottobre e 35.540 per novembre. L'iscrizione va fatta sul portale regionale online Vaccinicovid.regione.veneto.it, scegliendo il...