LA CAMPAGNA

TREVISO Avanti tutta con i vaccini anti-Covid. E dopo la Pfizer, anche Moderna sta consegnando: nella Marca sono attese circa un migliaio di dosi. L'Usl è pronta a schierare contemporaneamente oltre 70 vaccinatori per portare a regime la campagna aperta a tutta la popolazione, a partire dalle persone con più di 80 anni, che decollerà all'inizio di febbraio. Dopo il vaccino Pfizer, ora sono attese anche le prime dosi del siero prodotto da Moderna. Quest'ultimo non richiede la stringente catena del gelo a 75 gradi sottozero per essere conservato. La distribuzione sarà quindi più semplice. E le iniezioni potranno essere eseguite anche dai 515 medici di famiglia sui loro assistiti. Compresi gli oltre 9mila insegnanti in servizio negli istituti trevigiani, più 3mila addetti del personale Ata. I sindacati del mondo della scuola sono stati netti: «Si tratta di una categoria prioritaria». L'accelerazione, però, è legata alla disponibilità delle dosi. «Gli insegnanti rappresentano una categoria a rischio perché possono essere infettati dai ragazzi fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl ma ad oggi il piano vaccinale, con le relative priorità, è quello previsto dal ministero. Se avremo a disposizione le dosi, non ci saranno problemi a vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. Il vaccino in questa situazione è come il Suem118: salva vite umane. Non vogliamo perdere un solo minuto».

LA TABELLA DI MARCIA

Ieri, intanto, con un giorno di ritardo, è stato consegnato nel polo farmaceutico dell'ospedale di Vittorio Veneto un nuovo carico con 7mila dosi targate Pfizer. Verranno usate per vaccinare da venerdì il personale delle strutture sanitarie private convenzionate, a partire dal Covid Hospital del San Camillo di Treviso, e per continuare la campagna nelle case di riposo, dove l'adesione degli anziani sfiora il 100% e quella degli operatori sta salendo verso l'80%. All'inizio della prossima settimana arriveranno altre 7mila dosi. In poco più di quindici giorni, l'Usl ha già somministrato oltre 10mila vaccini anti-Covid. Un numero da record. E ora accantonerà tra le 5mila e le 6mila dosi per garantire i richiami sul personale degli ospedali, che partiranno domenica. Fino a questo momento non sono state registrate gravi reazioni avverse. Un medico e un infermiere sono risultati positivi al coronavirus due giorni dopo essere stati vaccinati. «Il tampone eseguito il giorno prima aveva dato esito negativo precisa Benazzi purtroppo lo stavano già incubando». Adesso si continua. «Il 15 e il 16 gennaio vaccineremo 1.500 operatori della sanità delle strutture private convenzionate sono le tappe indicate dal direttore generale dal 17 inizieremo a eseguire i richiami nei nostri ospedali e tra il 18 e il 20 gennaio cominceremo a vaccinare nei centri per persone con disabilità».

CONVOCAZIONI E SEDI

All'inizio di febbraio, di seguito, partirà la campagna aperta alla popolazione. Si comincerà dagli over80, che nel trevigiano sono più di 50mila. L'Usl sta già predisponendo le lettere di convocazione. Ma verranno inviate solo quando ci sarà la certezza di avere le dosi necessarie. Una precauzione fondamentale. La strada, comunque, è tracciata. «Stiamo prendendo accordi con i Comuni per l'uso dei palazzetti dello sport per le vaccinazioni di massa specifica Benazzi mentre le persone che non possono muoversi da casa, a fronte di un certificato medico, verranno vaccinate a domicilio». Il crollo dei casi di influenza stagionale sta dando una mano. Per il momento la tradizionale influenza non si è quasi vista. «Merito delle vaccinazioni e delle mascherine dice il direttore generale io, da asmatico, continuerò a indossarla in inverno anche dopo l'epidemia da coronavirus». La svolta definitiva, infine, potrebbe arrivare con il vaccino anti-Covid di Moderna, e a seguire con gli altri. Il siero può essere trattato come l'antinfluenzale. E a quel punto entreranno in gioco i medici di famiglia per vaccinare direttamente i loro assistiti. Anche le farmacie, tra l'altro, si sono dette pronte a mettere i loro spazi. «I medici di famiglia hanno dimostrato con l'antinfluenzale che è possibile raggiungere un altissimo grado di capillarità tira le fila Benazzi le vaccinazioni possono essere eseguite negli ambulatori o nelle sedi alternative già rese disponibili dai Comuni proprio per l'antinfluenzale. Con queste premesse, sarebbe davvero possibile vaccinare molti cittadini in pochissimo tempo».

Mauro Favaro

