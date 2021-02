LA CAMPAGNA

TREVISO Alla campagna di vaccinazioni per gli operatori della sanità organizzata dall'Usl della Marca hanno marcato visita in 333 su seimila, ma l'azienda sanitaria annuncia già una seconda chiamata dando una lettura rassicurante del dato, fermo restando che chi mancherà anche la prova d'appello sarà segnalato al proprio ordine professionale. «Al momento la copertura arriva al 95 per cento, manca solo il 5 per cento - spiega Francesco Benazzi, dg dell'Usl 2 - Nel numero però bisogna tenere conto anche di tutti quelli che hanno già contratto il Covid e non si possono ancora sottoporre alla vaccinazione perché è consigliato di aspettare». Oltre a questo aspetto, ci sono altre motivazioni che vanno valutate come lo stato di salute o la gravidanza. Il numero residuale sarà quindi molto basso, e nelle stanze degli ordini professionali si guarda al possibile problema con molto pragmatismo.

LE PROCEDURE

«Premetto che la mia opinione personale è che ci sono due ordini di ragioni per cui un medico deve vaccinarsi - spiega Luigino Guarini, presidente dell'ordine dei medici di Treviso - Per coerenza, perché il medico che prescrive farmaci approvati dagli organismi di controllo nazionali e internazionali non dovrebbe rifiutarsi di sottoporsi allo stesso trattamento; e per responsabilità e correttezza deontologica: qualora fosse asintomatico diventerebbe un super-diffusore del virus verso i pazienti. Naturalmente nel momento in cui dovessero arrivarci delle segnalazioni, le valuteremo». La prassi prevede la convocazione e l'audizione del medico, che sarà chiamato a rispondere della fondatezza della segnalazione. «Ci sono comunque delle ragioni valide per non volersi sottoporre al vaccino, penso ad esempio a una dottoressa in gravidanza o nella fase dell'allattamento: in questo caso non è raccomandato. Oppure lo stato di salute del medico in questo momento potrebbe essere tale da sconsigliare la somministrazione del farmaco». I casi saranno dunque valutati di volta in volta. Di fronte a un rifiuto non giustificato ci saranno passaggi ulteriori: «In quella circostanza dopo l'audizione scatterà la convocazione della commissione dell'albo di appartenenza (medici od odontoiatri, ndr) che valuterà la sua posizione e deciderà eventualmente di aprire un procedimento disciplinare».

I CAMBIAMENTI

Sulla stessa linea Samanta Grossi, presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche: «La nostra posizione è di procedere a colloqui interlocutori per capire le motivazioni del rifiuto e poi in caso aprire un procedimento disciplinare. Credo che alla fine la percentuale di no vax sia sotto l'un per cento. Dopo il colloquio valuteremo i provvedimenti da prendere. Ma credo comunque che passerà molto tempo per questo discorso e ci sono anche altri aspetti da considerare. Penso ad esempio a quello assicurativo: siamo in attesa di capire se le assicurazioni stipuleranno polizze con gli operatori non vaccinati».

Il cambiamento epocale che la pandemia ha portato a tutti i livelli vede anche nel mondo della Sanità uno scenario in evoluzione: «Penso anche che prima della sospensione dall'albo dovrebbe esserci la sospensione delle mansioni - afferma Grossi - In questo senso credo che sarebbe utile che con il tempo il datore di lavoro cambiasse il documento di valutazione dei rischi imponendo la vaccinazione anti-Covid come condizione obbligatoria per la mansione. Credo comunque che un po' alla volta si andrà verso una legge che renderà obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario». (mg)

