LA CAMPAGNA

MASERADA Oltre un migliaio di maseradesi si è sottoposto tra ieri e venerdì allo screening di massa voluto dal Comune con la collaborazione dell'onlus Croce Azzurra. 480 i test per rilevare il Covid-19 eseguiti venerdì nel piazzale del mercato, e affluenza ancora maggiore nella giornata di ieri. «Non un'iniziativa presa perché nel territorio si sono rilevati picchi di contagio che abbiamo richiesto uno screening di massa», tiene a ribadire il sindaco Lamberto Marini, presente sul posto, ieri, per buona parte del tempo, «ma una piccola di tranquillità offerta alla popolazione» e in particolare a tutti quei cittadini che finora non hanno avuto occasione di testare la loro condizione, ma che, per serenità loro e delle persone con cui vivono, studiano o lavorano, hanno desiderio di verificare un'eventuale positività.

LA RICOGNIZIONE

«L'obiettivo era offrire alla popolazione la possibilità di sottoporsi a un tampone gratuito aggiunge Marini utile per vedere se qualcuno risulta eventualmente positivo, porlo in isolamento ed evitare che sia fonte di contagio per altri. L'adesione è buona, forse anche maggiore di quella che inizialmente avevamo pensato». In totale sono stati effettuati 1.036 controlli: una quarantina i positivi. Sugli esiti il sindaco spiega che Maserada è in linea con i comuni vicini: «Ma va riconosciuto che positivi ce ne sono anche nel nostro territorio». Momento ideale per una ricognizione a largo raggio, conclude Marini, viste le recenti feste in cui qualcuno, anche se non doveva, può aver esagerato. «Scoprire un'eventuale positività al virus prima di rientrare al lavoro o a scuola può essere importante».

L'ORGANIZZAZIONE

Da qui l'iniziativa a costo zero grazie all'impegno della onlus presieduta dal consigliere comunale Giorgio Bredariol. La Croce Azzurra ha acquistato i tamponi e allestito il punto drive-in, mentre una grossa mano alla gestione del traffico, arrivato, venerdì fino a viale Caccianiga, l'hanno data i volontari della protezione civile e dell'associazione carabinieri, mentre i ragazzi della consulta giovanile hanno informato e distribuito moduli agli automobilisti. Molti, la maggioranza, gli anziani, spesso al primo tampone in questa lunga emergenza sanitaria. Desiderosi di verificare il loro stato di salute, di fare quella prova di cui hanno tanto sentito parlare, pur senza essersi ritrovati in effettive condizioni di rischio. «È una precauzione», spiegano dall'auto, aggiungendo poi qualche parola in più sulla speranza che i contagi calino e via via il virus scompaia. Ma ci sono anche tanti giovani. E intere famiglie, che solo per il fatto di andare a fare la spesa o al lavoro, vogliono «avere la certezza della negatività». All'interno della struttura polifunzionale, medico e infermieri processano i tamponi e redigono i certificati con l'esito, poi distribuiti agli utenti, anche loro pazientemente in coda.

LE MOTIVAZIONI

Un quarto d'ora, venti minuti di attesa, e arriva il responso: in caso di negatività, si può rientrare a casa con l'animo più leggero, ma se il test rapido rivela una positività, il cittadino è invitato a eseguire il tampone molecolare al covid point di riferimento, quello di Casier. «Dietro ai moduli che facciamo compilare all'arrivo chiediamo ai cittadini di scrivere il motivo per cui eseguono spiega la dottoressa Ilaria Martinelli ed è bello leggere ciò che scrivono». C'è chi spiega: «In questo modo mi sento sicuro», chi scrive: «Lo faccio per la mia salute», o ancora: «Lo faccio per gli altri». «Stanno prendendo molto seriamente questo screening», conclude Martinelli. L'obiettivo del Comune, dare alla popolazione una rassicurazione in più, è dunque raggiunto, pur nella consapevolezza che il tampone fotografa uno stato che potrebbe variare da lì a qualche giorno.

Lina Paronetto

