La Bonamigo: «Adri vuole fare qualcosa di speciale»

LA SCELTA TREVISO «Adri ha scelto di fare qualcosa di davvero grande per lo sport trevigiano. Sono orgogliosa di lui». Il tronchetto nero con tacco sulle gambe perfette, solo leggermente ambrate. L'abitino new romantic accollato con il 7/8 in pelle: eterea e decisa, Boba Bonamigo è perfetta nel ruolo della principessa consorte. Se il campionissimo ha deciso di diventare trevigiano, se dal suo entusiasmo per la città nasce questo progetto faraonico, pronto a catapultare Treviso sulla ribalta internazionale, è merito suo. Panatta lo dice...