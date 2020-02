LA QUERELLE

TREVISO Una proposta. E una battuta d'arresto. L'idea dell'associazione Amici di Comisso di intitolare allo scrittore trevigiano scomparso la biblioteca cittadina di Borgo Cavour non ha sortito l'effetto sperato. L'amministrazione comunale ha, infatti, declinato l'invito a pensarci. E, per bocca dell'assessore Lavinia Colonna Preti, ha fatto sapere all'associazione che è aperta ad accogliere altri suggerimenti. Ma quella no, perchè la biblioteca, esempio architettonico ottocentesco, non troverebbe ragioni filologiche per sposarsi con lo scrittore, esempio invece di letteratura novecentesca.

Diverse le voci degli intellettuali trevigiani. Chi a difesa. E chi, invece, proponendo soluzioni alternative. Francesco Targhetta, insegnante di lettere e scrittore che, tra l'altro, ha pubblicato per Mondadori Le vite potenziali, finalista al Campiello e vincitore del premio Berto, punta l'accento sull'importanza di portare a compimento la digitalizzazione dell'archivio comissiano, custodito nella biblioteca di Borgo Cavour. Il lavoro, avviato e finanziato dall'associazione Amici di Comisso, è stato interrotto dopo un parere negativo della Soprintendenza, formulato nel giugno scorso. Adesso, l'assessore Colonna Preti ha intenzione di avviare un tavolo di confronto con la Regione e la Soprintendenza stessa, per ripartire. Intanto, Targhetta, sottolinea: «Spero che il lavoro di digitalizzazione delle opere di Comisso possa riprendere. Mi sembra ciò che davvero conta. La questione del nome della biblioteca non riesce a interessarmi. Consiglio, piuttosto, il libro su Comisso curato da De Cilia Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario. Ci sono alcune pagine sul rapporto tra Comisso e Treviso. L'angolo della città a cui era più legato e in cui abitò era piazza Fiumicelli, scomparsa dopo il bombardamento e diventata, in tutt'altra forma, quella piazza grigia e anonimamente razionalista che è piazza Borsa. Mi sembra interessante e lodevole l'idea di ripercorrere Treviso, e non solo, attraverso gli angoli cari a Comisso: sarebbe un modo anche per i trevigiani di scoprire una città e una civiltà diversa da quella di oggi».

Di diverso avviso Alessandro Cinquegrani, trevigiano, professore a Ca' Foscari di letteratura comparata ha pubblicato il romanzo Cacciatori di frodo, finalista al Premio Calvino e candidato al Premio Strega. «Comisso è stato lo scrittore più rappresentativo di una Treviso che non c'è più. Una città definita piccola Atene per il fermento culturale che vi si respirava. Sarebbe bello pensare che le due biblioteche cittadine, quella centrale e l'ex Gil, potessero essere intitolate a due scrittori trevigiani. L'ex Gil è già stata accostata a Zanzotto. Perchè non intitolare la biblioteca centrale a Comisso? È stato un autore importante per l'identità culturale di Treviso e la sua città potrebbe così sdebitarsi onorandone la memoria». Tra i favorevoli anche Elisa Gera, imprenditrice dell'Akka Kappa: «Il nome di Comisso è un vanto per Treviso e la biblioteca, che ospita il suo archivio, potrebbe a ben ragione portarne con orgoglio l'eredità. Noi sosteniamo il premio letterario dedicato a Comisso, ci piacerebbe che l'intera città si ricordasse di uno dei suoi dotti figli». Una lancia a favore la spezza anche il consigliere comunale Vittorio Zanini: «Comisso, uomo che conosceva e frequentava i grandi letterati del Novecento, deve trovare casa in uno degli edifici simbolo della città qual è la biblioteca».

Valeria Lipparini

