LA BATTAGLIA

TREVISO «Per i bambini disabili e i loro genitori la scuola dovrebbe essere un porto sicuro, un luogo di crescita e accoglienza cui affidarli con fiducia. Invece oggi è un'ulteriore, enorme, fonte d'angoscia che si somma alle già tremende difficoltà delle famiglie». Elisa Girotto, mamma di Francesco, non accetta più di veder sbattere porte in faccia al suo bambino di sette anni. Autistico e con un'invalidità civile totale, a quasi tre settimane dall'inizio dell'anno scolastico vede ancora messa a rischio la possibilità di entrare in classe. Una situazione che accomuna oltre un migliaio di bambini disabili nella Marca per la mancanza degli insegnanti di sostegno e le relative nomine. Elisa e diversi altri genitori sono allo stremo e ora valutano di passare alle vie legali: «Se non ci resterà altro da fare, faremo causa alle istituzioni scolastiche».

CARENZA DI PERSONALE

Francesco frequenta la primaria statale Cesare Battisti di Vascon, parte dell'Istituto comprensivo di Carbonera. Fin dall'asilo ha sempre necessitato di un insegnante di sostegno e un addetto all'assistenza, arrivando a cambiare due all'anno. Un rimescolamento con conseguenze pesantissime sullo sviluppo dei bambini con autismo, per i quali il rapporto instaurato con una figura di riferimento diventa condizione essenziale per l'evoluzione sociale ed educativa. Lo scorso anno l'ingresso a scuola aveva incontrato qualche intoppo, ma è quest'anno che per i suoi genitori (e per quelli di molti altri bambini con problemi di natura fisica e psichica) la situazione è precipitata. «Siamo arrivati al punto in cui Francesco non può andare a scuola perché non ci sono gli insegnanti e a doverle pagare di tasca nostra» spiega la madre. «Il tutto nella più totale indifferenza e in un'opera di scarica barile delle istituzioni che ricade sui bambini e che fa sentire le famiglie inadeguate, come se un figlio disabile non dovesse mai essere nato. I bambini disabili invece esistono, sono cittadini e hanno dei diritti. Diritti che in questo momento vengono lesi e che siamo pronti a difendere anche per via legale» si sfoga.

FRONTE COMUNE

«La prima settimana di scuola è dovuto restare a casa sia il primo che il terzo giorno mentre gli altri (prima della chiusura per le elezioni) ha avuto solo un'ora con un'addetta all'assistenza. Abbiamo dovuto pagare noi due terapiste Aba (specializzate nel seguire l'autismo ndr) per le restanti ore. La settimana dopo è arrivata una nuova insegnante di sostegno provvisoria, che domani potrebbe essere trasferita. Quella dell'anno scorso, con cui Francesco ha fatto passi da gigante, non c'era più. Il motivo? Un errore nel calcolo dei punteggi della graduatoria che la rendeva inadatta al ruoloaggiunge Elisa. Abbiamo fatto richiesta della continuità didattica, che ci viene di fatto rifiutata senza che l'Ufficio scolastico territoriale ci abbia mai degnato di una risposta che non fosse un modulo standard, nonostante avessimo fatto presente il problema già a maggio. Se un genitore non fa frequentare al figlio la scuola dell'obbligo rischia di perdere la patria potestà. Se invece è la scuola stessa a impedire a un bambino di frequentarla, chi ne paga le conseguenze?». I genitori di alunni disabili delle scuole trevigiane si sono riuniti giovedì sera e con loro anche diversi insegnanti, di sostegno e non. Le difficoltà infatti non travolgono solo le famiglie ma anche i professionisti stessi, costretti a sottostare a graduatorie e norme in costante mutazione, con criteri e assegnazioni che vanno a ledere il diritto al lavoro. «Esistono una miriade di disabilità diverse, che richiedono professionalità diverse aggiunge Elisa. Ci sono insegnanti meravigliosi, che con una dedizione e una preparazione encomiabili seguono i ragazzi. Anche loro però si trovano a scontrarsi con leggi umilianti, che sviliscono le famiglie e il mondo stesso dei lavoratori su cui la scuola si fonda. Nel 2020 non è tollerabile che i più deboli vengano lasciati indietro. L'istruzione è un diritto. Se la situazione non si risolverà, siamo pronti a fare causa».

Serena De Salvador

