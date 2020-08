IL SERVIZIO

TREVISO «Pronto buongiorno parlo con l'Usl? Rientro dalla Spagna domenica e non so cosa devo fare per il tampone». Al centralino, la voce quasi sfibrata ripete la risposta data ormai mille volte. «Deve parlare con il numero dedicato all'emergenza rientro. Componga lo 0422.323888». Ma il numero ieri era sempre occupato. «Deve insistere, delle prenotazioni si occupano loro». Il primo tentativo parte alle 12: telefonate su telefonate ma parlare con l'operatore è impossibile. La speranza si accende alle 16,55: la linea è libera. Prima di cadere di nuovo. Così è per decine di trevigiani che da Malta, Croazia, Spagna e Grecia cercano di prenotare il test per il Covid. Ma anche per quelli appena rientrati dalle ferie.

LE CONTROMISURE

Una corsa ad ostacoli, con esiti spesso frustranti e lunghissime attese in isolamento fiduciario di cui l'azienda sanitaria è perfettamente consapevole. Al punto da varare un piano d'urgenza già attivo da oggi: tamponi ad oltranza per tutti da questa mattina alle 7 a data da destinarsi.Senza prenotazione, in 4 sedi della provincia (Treviso, Oderzo, Conegliano e Castelfranco) presentandosi solo con la tessera sanitaria. La caccia al tampone ha esaurito sino a ieri almeno 1000 vacanzieri trevigiani, come conferma il direttore generale Francesco Benazzi. «In meno di un giorno, per l'esattezza da giovedì pomeriggio a venerdì mattina, hanno chiamato mille persone e abbiamo fissato 420 appuntamenti». Per questo, anche ieri prendere la linea è stata una corsa ad ostacoli. Spesso senza esito. Chi è riuscito a fissare una data per il test ha la convocazione anche oltre il 21 agosto, il che equivale a sostenere una quarantena forzata. Così dalle prime ore di ieri la Usl trevigiana ha deciso di ripensare interamente il servizio. E per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta il tampone sarà fatto in direttissima.

IMMEDIATO

«Abbiamo optato per l'accesso diretto- informa Benazzi- da questa mattina alle 7 chi si presenterà all'Ospedale di Treviso (1^ piano del Ca' Foncello, padiglione Malattie Infettive), a Castelfranco Veneto (via dei Carpani) a Oderzo (piano terra palazzina portineria guardia medica) a Conegliano (via Galvani 4) potrà fare il test gratuitamente e senza prenotazione». La Usl precisa che ci sarà personale aggiuntivo a disciplinare gli ingressi e che comunque nessuno verrà rimandato indietro. «Staremo lì finchè non avremo finito. Tutti avranno il tampone» sottolinea il direttore generale. L'azienda richiamerà anche i 420 che hanno già prenotato. «Hanno appuntamenti con tempi troppo lunghi- ribadisce Benazzi- verranno riprogrammati in modo da non dover fare la quarantena fiduciaria. Spieghiamo loro di presentarsi ad accesso diretto». Sarà un Ferragosto di passione: l'afflusso maggiore è previsto proprio tra oggi e domani.

L'AFFLUSSO

«Abbiamo fatto partire subito il servizio, perchè c'è l'ordinanza e dobbiamo dare modo a tutti coloro che sono rientrati dalle vacanze all'estero di avere l'esito al massimo in 48 ore. I referti verranno inviati per mail, tranne che per gli anziani: chi non ha la posta elettronica sarà chiamato dall'Usl». Anche ieri però molti trevigiani attualmente all'estero hanno cercato di mettersi in contatto con l'ufficio tamponi per prenotarsi. Operazione praticamente impossibile. «Eppure abbiamo potenziato il servizio passando da 1 a 8 linee. Ma siamo stati letteralmente travolti» ribadisce il direttore generale «in particolare i trevigiani di ritorno da Croazia, malta e Spagna. Pochi chiamano di ritorno dalla Grecia». Il servizio di prenotazione sarà aperto oggi tutto il giorno e anche domani dalle 8 alle 20. Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo. «Prevediamo due giorni molto intensi- riprende Benazzi-per questo chiediamo ai trevigiani di avere pazienza e di aiutarci: noi abbiamo potenziato il servizio e assicuro che nessuno resterà senza tampone. Dovremo gestire le attese con la collaborazione di tutti: i trevigiani stiano tranquilli, noi non andiamo via finchè non abbiamo finito».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA