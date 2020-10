L'EPIDEMIA

TREVISO Riaprono i reparti Covid. I contagi continuano ad aumentare. E progressivamente crescono anche i ricoveri. È questo il quadro che ha spinto l'Usl della Marca a riattivare le unità speciali per i pazienti che sviluppano sintomi legati all'infezione da coronavirus. Oltre al reparto di Malattie infettive, che resta il punto di riferimento, nell'ospedale di Treviso verrà riaperta la terapia sub-intensiva della Pneumologia. Un'altra area sub-intensiva verrà attivata anche nell'ospedale di Montebelluna. Andrà ad aggiungersi all'unità di Medicina e all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, che accolgono già pazienti Covid positivi. Di pari passo si sta definendo la riapertura della casa di riposo Covid nella struttura autonoma della fondazione Oic di Vedelago, che tra febbraio e marzo fu fondamentale per sgonfiare il focolaio che era esploso in Geriatria. Questa ultima permetterà di gestire al meglio eventuali positività problematiche tra gli ospiti dei centri servizi per anziani del trevigiano.

IL QUADRO

Al momento non è necessario dedicare interi ospedali al coronavirus. Ma la struttura di Vittorio Veneto e il San Camillo di Treviso restano comunque pronti a trasformarsi in Covid Hospital, come già successo nel picco peggiore dell'epidemia. «Riapriamo i reparti Covid conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca per poi riservarci di occupare progressivamente tutti i posti letto di Vittorio Veneto, prima l'area medica e poi a cascata il resto. Ci prepariamo per affrontare ogni scenario». Solo ieri sono stati individuati 114 nuovi contagi. Ad oggi sono 1.636 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. E ci sono 53 pazienti ricoverati in ospedale: 29 al Ca' Foncello, 15 nell'ospedale principale di Vittorio Veneto e 9 nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto.

TERAPIA SUB INTENSIVA

Oltre alle terapie intensive, che per fortuna al momento restano vuote, avranno un ruolo fondamentale anche i posti di terapia sub-intensiva. «Nel giro di una settimana ne apriremo 20 nell'unità di Pneumologia dell'ospedale di Treviso specifica Benazzi e ne apriremo anche altri, tra i 10 e i 15, nell'ospedale di Montebelluna. Resteranno pronti per essere usati in caso di necessità». Discorso diverso per i Covid Hospital. «Non siamo ancora in una condizione tale di difficoltà sottolinea il direttore generale ma nel momento in cui l'andamento dell'epidemia dovesse richiedere anche i 150 posti letto del San Camillo, li attiveremo come abbiamo già fatto nell'emergenza». Nel frattempo l'azienda sanitaria ha messo a punto un piano per gestire i ricoveri dal pronto soccorso di Treviso in area medica, evitando sovraffollamenti. Sono stati messi in conto al massimo 34 ricoveri al giorno. Ogni criticità verrà subito segnalata alla direzione. Il sistema non vale per Malattie infettive, riferimento per il coronavirus, mentre viene applicato in modo flessibile alla Pneumologia e alla Medicina d'Urgenza, in base all'evolversi della situazione epidemiologica. Per quanto riguarda la riapertura della casa di riposo Covid, infine, l'Usl si sta confrontando con la fondazione Oic. Ad oggi, comunque, il totale degli anziani positivi al coronavirus ospitati nelle strutture resta contenuto. Nelle scorse settimane si era tornati a sfiorare quota 60. Ora si è scesi a undici. Gli ultimi richiami dell'azienda sanitaria ai centri servizi e ai loro operatori sulla necessità di usare sempre i dispositivi di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 hanno dato i loro frutti. A partire dall'uso della mascherina. Cosa che vale per tutti. «La mascherina è l'unico modo per salvarsi dal contagio conclude Benazzi va usata, soprattutto negli ambienti chiusi. Non c'è alternativa».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA