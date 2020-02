«Non è necessario bloccare completamente le visite dei familiari delle persone anziane residenti nelle case di riposo. La linea adottata dagli ospedali dà già tutte le garanzie: una persona per paziente al giorno, o per ospite, senza contare chi fa assistenza. In questo modo entrano poche persone. Ed è possibile verificare se hanno sintomi simil influenzali o qualche tipo di problema respiratorio. Solo in questi casi è meglio non farle entrare». E' ciò che si sono sentiti dire i rappresentanti dei centri per anziani della Marca che nel primo pomeriggio di ieri hanno incontrato i vertici dell'Usl trevigiana nella sala congressi dell'ospedale di Treviso. L'obiettivo era fare il punto della situazione alla luce dell'emergenza legata al nuovo coronavirus. Le case di riposo sono luoghi da tenere particolarmente sotto controllo, dato che a quanto pare la malattia colpisce in modo più pesante soprattutto gli anziani. E' questa la ragione che ha spinto l'Israa ad adeguarsi all'ordinanza regionale, pur senza esserne obbligata, chiudendo le porte ai familiari degli anziani fino a domenica. Ci possono essere solo delle eccezioni in caso di nuovi ingressi, di particolari problemi di salute delle persone ospitate nelle residenze o in caso di decessi. E ogni strappo alla regola deve essere autorizzato dal responsabile della struttura. Casa Marani, invece, ipab che gestisce la case di riposo di Villorba, Paese e Povegliano, ha dato una stretta alle visite senza chiudere totalmente.

