L'ONDATA

TREVISO Il vaccino contro il Covid sta salvando dal contagio oltre 4mila trevigiani a settimana. A dirlo è uno studio condotto dal servizio Epidemiologia dell'Usl della Marca. Tra il 2 e l'8 dicembre sono emerse 4.012 nuove positività in tutta la provincia. «Senza la vaccinazione sarebbero state 8.041 spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria vuol dire che è stato evitato il contagio di 4.029 persone». Vale anche per i ricoveri in ospedale. Il vaccino sta permettendo di evitarne 127 a settimana. E addirittura 46 in un mese in Terapia intensiva. «Tra il 28 e il 4 dicembre abbiamo complessivamente contato 125 ricoveri. Senza il vaccino sarebbero stati 252 continua il direttore generale per quanto riguarda la Terapia intensiva, infine, tra il 9 novembre e l'8 dicembre abbiamo avuto 33 ricoveri. Se non ci fosse stata la vaccinazione saremmo arrivati a 79. Questi numeri confermano che il vaccino anti-Covid funziona ed è fondamentale». C'è anche la prova del nove. Cioè la suddivisione dei contagi e dei ricoveri attuali tra vaccinati e non vaccinati. La differenza è evidente. Il tasso dei contagi tra i vaccinati oggi è pari a 275,9 casi per 100mila abitanti. Tra i non vaccinati, invece, sale di oltre il 230%, fino a toccare quota 912,6. Per i non vaccinati, poi, il rischio di dover essere ricoverati in ospedale è quasi quattro volte superiore a quello dei vaccinati (incidenza di 28 casi contro 7,7 su 100mila). E chi non si è sottoposto all'iniezione anti-Covid rischia di finire in Terapia intensiva quasi sei volte di più di chi ha fatto la puntura (incidenza di 1,6 casi contro 9 su 100mila).

IL BOLLETTINO

In questo periodo, comunque, non si può affatto abbassare la guardia. Ieri nella Marca sono emersi altri 904 nuovi contagi. Per un totale di oltre 4mila nell'ultima settimana. Cifre da record. Sono in tutto 8.617 i trevigiani in isolamento che stanno lottando contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, 247 sono ricoverati in ospedale. In particolare 18 in Terapia intensiva. Compresi 4 vaccinati: due con AstraZeneca e due con Pfizer. «Purtroppo erano passati più di sei mesi dalla seconda dose allarga le braccia Benazzi sappiamo che in questo lasso di tempo la protezione cala in modo progressivo. In più, ci sono delle pluri-patologie». Gli ospedali sono in difficoltà: ormai si profila l'emergenza arancione, la cosiddetta fase di rischio 4, che prevede la riduzione dell'attività chirurgica ordinaria.

GLI OSPEDALI

Sono stati allestiti nuovi posti letto di Terapia intensiva. Parallelamente sono già state sospese alcune prestazioni non urgenti, come la Day surgery a Treviso. E si è iniziato ad accorpare i reparti. L'ospedale di Montebelluna sta per tornare in primissima linea: l'unità di Otorinolaringoiatria ora verrà accorpata all'area chirurgica. «Così potremo aprire 20 nuovi posti letto dedicati al Covid nella Medicina Est», spiega Benazzi. Sembra non ci siano alternative per il San Valentino, riferimento del distretto di Asolo, quello più colpito in assoluto dal coronavirus. Qui si è arrivati a un tasso di 632 casi per 100mila abitanti (il 35% in più rispetto alla media provinciale).

LA RICHIESTA

I medici ospedalieri dell'Anaao-Assomed, dal canto loro, vorrebbero una stretta ancora più chiara: «Sarebbe opportuno istituire una zona gialla localizzata, senza dover attendere l'eventuale passaggio di tutto il Veneto in giallo avverte Pasquale Santoriello, segretario del sindacato l'effetto della vaccinazione c'è. Ma da una settimana abbiamo iniziato a ridurre le attività chirurgiche per concentrarci sul Covid». Come se non bastasse, oggi gli ospedali devono rispondere ad un alto numero di ricoveri per problemi simil-influenzali, che l'anno scorso non c'erano. «C'è un assalto per patologie non Covid tra polmoniti, broncopolmoniti, scompensi cardiaci e così via conferma Benazzi per questo dopo l'ospedale di comunità non Covid di Pederobba, abbiamo deciso di aprire un secondo ospedale di comunità non Covid nell'area tra Conegliano e Oderzo». Si stanno anche trasferendo 5 pazienti positivi al giorno nella nuova ala con 34 posti Covid dell'ospedale San Camillo di Treviso. Ieri, infine, il Covid ha purtroppo fatto altre due vittime: due pazienti di 84 e 87 anni hanno perso la vita nell'ospedale di Treviso. Entrambi si erano vaccinati. «Ma avevano anche altre patologie», sottolineano dall'Usl. Con questi ultimi, salgono a 1.882 i lutti registrati nella Marca dall'inizio dell'epidemia.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



