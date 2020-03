IL QUADRO

TREVISO Sale a 72 il numero di contagiati da coronavirus nella Marca. Ormai solo 16 meno di Vo'. E il Ca' Foncello apre le tende attrezzate installate davanti all'ingresso principale. Verranno usate per controllare in modo preventivo i pazienti che si presenteranno in ospedale con sintomi collegabili al virus cinese, prima dell'accesso al pronto soccorso generale. La decisione è stata presa ieri dal comitato di emergenza di sanità pubblica dell'Usl della Marca. Allo stesso tempo, l'azienda sanitaria prova a cambiare marcia sui contagi esplosi nella Geriatria di Treviso. Ora si punta a riaprire il reparto già prima della fine di questa settimana. Perché se da una parte a livello generale aumentano le positività al coronavirus in assenza di sintomi, che emergono attraverso i controlli ordinari, dall'altra restano ferme a 49 quelle in qualche modo legate al focolaio principale che si è scatenato in Geriatria. L'idea di tenere in isolamento per 14 giorni tutti e 88 i ricoverati che da martedì sono blindati nel reparto è stata ormai accantonata. Adesso si lavora per trasferire gli anziani positivi al coronavirus ma senza febbre, tosse o problemi respiratori in isolamento domiciliare, con l'obiettivo di accelerare i tempi per riuscire a riaprire l'unità di Geriatria già nei prossimi giorni.

I NUMERI DEL CONTAGIO

«Per il momento attiveremo solo le tende attrezzate del Ca' Foncello spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl quelle installate davanti agli altri ospedali della provincia, invece, resteranno chiuse. Ad oggi i casi sono solo a Treviso. Non avrebbe senso aprire tutte le strutture temporanee in modo indistinto». Enrico Bernardi, primario del pronto soccorso del Ca' Foncello, sta definendo dei percorsi specifici per le persone che presentano fattori di rischio legati al coronavirus. Sono 49 le persone trovate positive dopo aver avuto a che fare con la Geriatria, dove martedì è mancata Luciana Mangiò, la 76enne di Paese, primo caso trevigiano, dopo quasi tre settimane di ricovero. Tra queste, ci sono 20 ricoverati: cinque anziani con più di 80 anni, con patologie pregresse, che erano transitati per la Geriatria prima di martedì, oggi in isolamento in Malattie infettive; 14 anziani che sono e restano in Geriatria (uno è stato trasferito in Terapia intensiva cardiologica per problemi al cuore non legati al coronavirus); un medico padovano di 33 anni, ricoverato in Malattie infettive a Padova. Gli altri 28 positivi legati al reparto non presentano sintomi: sono quattro medici, otto infermieri, undici operatori sociosanitari, uno studente di infermieristica, un anziano passato per la Geriatria prima di martedì, le due badanti della 76enne e la sua vicina di casa. Per loro è scattato solo l'isolamento domiciliare per 14 giorni. Proprio quello che ora si sta pensando di avviare anche per le persone rimaste blindate nel reparto, sostanzialmente sigillato dopo la morte della professoressa di Paese. «I ricoverati in Geriatria risultati positivi al coronavirus sono asintomatici specifica il direttore generale per questa ragione stiamo valutando la possibilità di dimetterli, facendo loro osservare il periodo di isolamento a casa e attivando un monitoraggio domiciliare quotidiano da parte di una squadra di infermieri. Il quadro è ormai completo. Ci sono tre ricoverati che presentano dei sintomi, ma dovuti ad altre patologie croniche. Attraverso gli isolamenti domiciliari e seguendo le persone che hanno necessità specifiche, puntiamo a riaprire la Geriatria nei prossimi giorni».

PULIZIA A FONDO

L'Usl ha già dato indicazioni per procedere a una radicale sanificazione degli ambienti. «Abbiamo previsto di svuotare il reparto e di dedicare un giorno intero alle operazioni di sanificazione rivela Benazzi una volta concluse, non ci sarà più alcun rischio per nessuno». In tutto ciò, l'azienda sanitaria predica prudenza nella lettura dei dati. E' vero che al momento risultano 20 ricoverati positivi al coronavirus. Ma tra questi ci sono anche i 14 anziani che si trovavano già nella stessa Geriatria e che ora verranno gradualmente messi in isolamento domiciliare. E nessuno degli altri sei (cinque anziani in Malattie infettive a Treviso e un medico in Malattie infettive a Padova) appare in gravi condizioni. Tanto che per ora i posti letto di Terapia intensiva non verranno toccati. «Al Ca' Foncello ce ne sono venti. Ne abbiamo isolati due per eventuali casi di coronavirus conclude Benazzi ma al momento non abbiamo nessuna persona in condizioni serie. E non c'è nulla che ci indichi la necessità di ampliare l'area della Rianimazione».

Mauro Favaro

