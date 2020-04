LA PROGRAMMAZIONE

TREVISO Il futuro degli Atenei trevigiani? Lezioni a turno in ordine alfabetico e potenziamento della piattaforma on-line, che durante l'emergenza ha dimostrato di funzionare alla perfezione per l'Università. Padova, uno dei primi atenei italiani a partire con l'e-learning, in un solo giorno ha convertito, su Treviso, tutti gli insegnamenti alla modalità online. Ca' Foscari ha erogato nel campus della Marca oltre 1000 euro di lezioni da remoto e totalizzato 43 lauree da casa.

«Ora partiremo con un questionario a studenti e nuovi iscritti per capire chi di loro preferirà in prevalenza la modalità da remoto» anticipa Giancarlo Corò, coordinatore dei corsi di laurea dell'Università di Venezia in città. Sono passati quasi due mesi dal 24 febbraio, il giorno in cui il primo Decreto Conte ha stabilito la chiusura degli Atenei universitari. E ieri il ministro Gaetano Manfredi ha scritto ai rettori per iniziare ad immaginare il post lockdown. La speranza del campus di Treviso è di poter in parte riaprire dal 4 maggio. Tuttavia queste settimane sono state un formidabile banco di prova per accelerare il processo telematico.

POCHI PROBLEMI

«Avevamo in programma un convegno di ispanistica con 200 persone da tutto il mondo -riprende Corò- ma dico con soddisfazione che è l'unico evento rimandato. Per il resto siamo riusciti a gestire tutto. Dalle lezioni online di 65 corsi, agli esami 23 per economia e 21 per lingue. Abbiamo gestito anche il laboratorio didattico per manager dell'export per 150 ore».

Tutto è filato liscio?

«Si, noi abbiamo usato la piattaforma Hangouts. Tutto bene. A parte solo un crash per un corso di matematica, presto risolto».

Padova è stato il primo ateneo in Italia a traslare tutti i corsi sulla modalità on-line.

«Tutte le attività si sono svolte in maniera regolare, avevamo già molti corsi in e-learning ma il test della didattica da remoto integrale si è rivelato davvero positivo -conferma anche Tomaso Patarnello, prorettore dell'Università di Padova- Il nostro ateneo del resto è un riferimento nazionale per la didattica a distanza».

Padova ha già organizzato le sessioni d'esame di luglio interamente on-line.

«La piattaforma Zoom ci consente di tenere con tranquillità la sessione e senza dovere attivare un account, altra cosa per noi importante. Nella prossima sessione i numeri sono più alti, quindi stiamo attrezzandoci».

VERTICE SLITTATO

Ieri la nota del Governo: è tempo di iniziare ad immaginare la fase post lockdown. Una questione che a Treviso implica riannodare i fili della complessa partita con Fondazione Cassamarca e il Comune.

«Il 23 marzo avrebbe dovuto tenersi un importante incontro tra le Università che operano nel campus di Treviso e i vertici di Fondazione -informa Patarnello- l'incontro non si è potuto tenere neppure in streaming perché la Fondazione è chiusa secondo Decreto. L'emergenza ha fatto sì che vi fossero questioni più urgenti da affrontare. Ora ripartiremo. Il Comune ha assicurato che farà la propria parte, ma è prioritario capire che tipo di accordo si raggiungerà con la Fondazione».

Anche Ca' Foscari è in attesa di riprendere i tavoli. Nel frattempo la linea sembra tracciata. «Il sistema più percorribile per la didattica universitaria del futuro è quello misto -riprende Patarnello- lezioni in presenza abbinate a soluzione da remoto».

Ca' Foscari è sulla stessa lunghezza d'onda. «Insieme, però, bisognerà riorganizzare i corsi. Noi ad esempio per commercio estero abbiamo oltre 300 allievi. Non potranno stare insieme, dovremo fare due o tre turni in ordine alfabetico. Poi sicuramente si andrà avanti con l'on-line, ma servono investimenti su videocamere di qualità, schermi adatti e lavagne che consentano di essere seguite perfettamente anche da pc. Infine- chiude Corò- vogliamo fare un questionario per capire quali studenti sceglieranno la prevalenza da remoto e quali in presenza».

