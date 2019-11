L'ULTIMA FRONTIERA TREVISO Scattano foto in classe ai professori, usando lo smartphone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMA FRONTIERATREVISO Scattano foto in classe ai professori, usando lo smartphone di nascosto, poi isolano il volto con delle applicazioni di grafica e infine creano dei fotomontaggi. Alcuni sono buffi. Potrebbero anche strappare un sorriso. A volte, invece, le immagini ritoccate dagli alunni diventano addirittura compromettenti. E qui la vicenda si fa ben più seria. È la nuova moda che si è delineata all'interno degli istituti all'epoca della tecnologia. Il problema è emerso in una scuola media che gravita su Treviso. Così come in...