L'orologiaio festeggia 91 anni: «Alla pensione non penso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN POLO Che per un orologiaio il tempo si sia fermato potrebbe dirsi un paradosso. Eppure, nel caso di Eugenio Sartorello, Enio per gli amici, pare davvero così. Nel salotto, l'aria è ancora quella della festa: 91 anni festeggiati ieri tra diplomi e riconoscimenti, smartphone e pc connessi. Ma Enio alla pensione non pensa: si muove ancora agile tra gli scaffali e gli attrezzi del mestiere, tramandando la propria esperienza ai figli Luciano e Mariagrazia che oggi portano avanti l'attività della gioielleria.LE ORIGINILa famiglia è...