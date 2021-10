Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Sei mesi di sospensione per l'infermiera referente del comitato Riccardo Szumski, il medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave riferimento delle galassie No-Vax e Free-Vax. Si è concluso così il procedimento disciplinare aperto dall'Ordine degli infermieri a carico di Carmen Amadio, 58enne dipendente dell'Usl della Marca, che a sua volta l'aveva lasciata a casa in via cautelare. Alla base di tutto c'è il video...