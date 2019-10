CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZATREVISO Primo giorno di scuola per l'ordinanza antismog e già 70 chiamate ai vigili per chiarimenti e informazioni. «I cittadini si stanno dimostrando collaborativi e meticolosi» spiega il comandante Andrea Gallo invitando però la popolazione a rivolgersi al numero verde. «Abbiamo istituito un servizio apposito con un operatore dedicato, meglio chiamare lì». La polizia locale ieri ha preferito fare solo informazione rispondendo alle domande anche in strada, senza staccare multe. «Non ci sono state segnalate particolari...