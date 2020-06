LA REAZIONE

TREVISO «Due multe su oltre un centinaio di locali che lavorano in città. E dei due sanzionati uno ha sbagliato, l'altro pure ma è un locale recidivo. Se questo è il risultato, sono più che soddisfatto: vuol dire che la nostra ordinanza è stata rispettata. Quindi andiamo vanti, ma sono pronto a incontrare chi è stato multato e spiegare quali sono i nostri obiettivi». Il sindaco Mario Conte non si scompone più di tanto di fronte alla levata di scudi contro gli effetti delle misure restrittive varate venerdì, su tutte il divieto di servire da bere dopo le 21 al di fuori degli spazi interni dei locali o lontano dai plateatici. Qualche mugugno si è alzato subito dopo l'annuncio della firma. I gestori di bar, ristoranti, pizzerie e osterie hanno ben presto intuito che non sarebbe stato semplice far rispettare una regola rigida e che, se infranta, comporta una sanzione da 400 euro e la chiusura per cinque giorni. Venerdì sera, primo vero test dell'ordinanza, tutto è però filato liscio al punto che il sindaco si è complimentato con gestori e clienti per come hanno rispettato le regole. Sabato sera invece sono arrivate le prime due multe. E finora anche le uniche, visto che pure i controlli di domenica non hanno registrato alcuna trasgressione.

LE POLEMICHE

A scalfire l'imperturbabilità del sindaco sono però le proteste sollevate dalla Fipe, che avrebbe voluto maggiore indulgenza: «La Fipe è tra le associazioni che abbiamo consultato prima di approvare l'ordinanza - ricorda Conte - e, come tutti gli altri, anche loro hanno detto di essere d'accordo. Siamo un'amministrazione che vive la città e parla con i suoi cittadini. Nei giorni scorsi tantissimi gestori ci chiedevano delle regole perché la situazione stava un po' sfuggendo di mano. Ricordo che noi dobbiamo di certo aiutare la ripresa dell'economia, ma senza dimenticare il rispetto delle norme sanitarie perché il virus non è ancora pienamente sconfitto».

GLI AIUTI

Detto questo, resta una constatazione: se la multa pecuniaria viene in qualche modo accettata, l'obbligo di chiusura è invece mal sopportato e ritenuto eccessivo. Il titolare dell'osteria Trevisi lo dice chiaramente e Conte si fa cauto: «Capisco il dispiacere - ammette - e sono pronto a incontrare il titolare e spiegare. Mi leggerò il verbale dagli agenti della polizia locale che hanno fatto il controllo, non so cosa abbiano rilevato. L'ordinanza però è chiara». E poi torna sull'argomento più delicato: «Dobbiamo trovare il punto d'equilibrio tra gli interessi di chi lavora in città, di chi ci abita e il rispetto delle regole sanitarie. Nessuno può dire che questa amministrazione non abbia fatto di tutto per aiutate e agevolare i commercianti e gli esercenti. Ma è nostro dovere tenere sempre presente tutti gli aspetti di un problema. E poi, ripeto, se qualcuno non era d'accordo col testo dell'ordinanza, se la riteneva troppo dura o penalizzante, doveva dirlo prima, quando c'era la possibilità di discuterne: ma sono stati tutti tranquilli». E adesso indietro non si torna: «No - precisa il sindaco - l'ordinanza non verrà modificata, andiamo avanti così. Del resto dura solo fino al 29 giugno, un tempo che riteniamo più che sufficiente per lanciare un segnale e avviare un cambio di abitudini. Noi siamo tranquilli: c'erano delle situazioni che si stavano creando e che dovevano essere risolte. Abbiamo fatto un provvedimento di minima. Altri capoluoghi di provincia hanno adottato ordinanza ben più severe della nostra».

Paolo Calia

