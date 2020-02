LA RICHIESTA

TREVISO Non solo una via intitolata a Norma Cossetto, vittima delle foibe, ma anche una cerimonia nel cimitero di San Lazzaro per commemorare ogni anno, in occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, i morti istriani, fiumani e dalmati. La commissione comunale di martedì sarà praticamente dedicata alle foibe. All'ordine del giorno proposto dalla maggioranza per l'intitolazione di una strada comunale a Cossetto, studentessa universitaria istriana gettata nella foiba di villa Surani nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, ora si è aggiunta una mozione presentata dal centrosinistra per organizzare una cerimonia con cadenza annuale nel cimitero di Treviso. I due documenti verranno analizzati nella stessa occasione. L'opposizione è partita da un annuncio del sindaco Mario Conte. Il primo cittadino ha deciso di commemorare le vittime dell'Olocausto deponendo una corona di fiori ogni 27 gennaio, Giornata della Memoria, davanti alla lapide della caserma Cadorin, dove fu ricavato il campo di concentramento di Treviso. E adesso il centrosinistra chiede al sindaco di fare lo stesso commemorando le vittime delle foibe ogni 10 febbraio con una cerimonia davanti alla lapide posta all'interno del cimitero di San Lazzaro in memoria di istriani, fiumani e dalmati. I consiglieri hanno presentato una mozione ad hoc. Verrà discussa nella commissione di martedì. La stessa che analizzerà l'ordine del giorno della maggioranza per intitolare una via a Norma Cossetto. «Pur consapevoli che a Treviso esistono già alcuni luoghi che richiamano genericamente ai martiri delle foibe specificano i capigruppo di maggioranza la figura di Norma Cossetto risulta comunque essenziale perché ormai entrata nell'immaginario collettivo come un'eroina, come colei che più di tutti ha patito le sevizie dei partigiani titini e quindi personaggio chiave per rinnovare e conservare la memoria di un martirio che raffigura la violenza umana in tutte le sue forme». A questo si aggiunge la mozione del centrosinistra. «Il 27 gennaio di ogni anno viene ricordata la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. E il 10 febbraio di ogni anno viene ricordato il Giorno del Ricordo per commemorare i morti dell'eccidio delle foibe si legge nel documento sottoscritto dall'opposizione entrambe le date sono finalizzate a ricordare all'uomo di quali immani tragedie la nostra recente storia si è caratterizzata».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA