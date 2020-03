L'OPERAZIONE

VALDOBBIADENE Una rinascita a tempo di record. Scandita da orgoglio e senso del dovere. Nella riapertura del Guicciardini di Valdobbiadene, gli alpini stanno mettendo mani e cuore, l'amministrazione dà ogni tipo di agevolazione. La città ci mette gli applausi e le lacrime, felice di rivedere in funzione il vecchio ospedale sulle colline. «Il Guicciardini era un riferimento. E continuerà ad esserlo. Siamo fieri di poter dare il nostro supporto. Non si discute la centralizzazione in un polo unico, che è sacrosanta. Ma sapere di poter avere una struttura pronta e attrezzata per le emergenze è un bel messaggio che la periferia dà al centro». Con queste parole sabato il sindaco Luciano Fregonese ha voluto salutare e ringraziare gli uomini della Protezione Civile Ana che hanno iniziato l'intervento di riconversione. 120 persone organizzate in turni costanti. Con un obiettivo ambizioso. Chiudere i lavori mercoledì e rendere operativa la struttura venerdì mattina. Cioè in neppure una settimana. Bruno Crosato, coordinatore della sezione di protezione Civile Ana di Treviso e responsabile logistico dell'intervento, spiega tempi e lavori che renderanno l'ospedale di Valdobbiadene struttura d'emergenza nell'ambito della riorganizzazione dei nosocomi per fronteggiare l'epidemia dovuta al Coronavirus.

Quali sono le tempistiche?

«Entro venerdì consegneremo la struttura. Si tratta di 147 posti letto interamente fruibili. Noi saremo i terzi ad aprire. Oggi parte Bussolengo, poi Monselice e infine Valdobbiadene».

Come avete organizzato l'ospedale?

«È stato riaperto il padiglione monoblocco. 4 piani e una corsia d'emergenza. E dove c'è il Pronto soccorso stiamo allestendo l'area triage».

Quando dovrebbero entrare i malati?

«Se ce ne sarà necessità, già da venerdì mattina».

Quali sono i degenti candidati ad arrivare a Valdobbiadene?

«Non le persone affette da Coronavirus. Qui arriveranno degenze ospedaliere normali: chi si è rotto una gamba o un braccio, cose così. E forse anche qualche paziente da geriatria»

Come siete messi in questo momento?

«Molto bene. Di fatto per mercoledì noi avremo sistemato tutto. Poi l'Usl dovrà venire a effettuare il controllo, le certificazioni, la sanificazione esterna e poi tutto sarà operativo».

Chi ha lavorato dentro l'ospedale Guicciardini per la riconversione?

«I volontari della Protezione civile Ana, quindi gli alpini delle sezioni di Treviso, Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto. Oggi dovrebbero arrivare a darci il cambio 15 boschivi, i volontari della protezione civile Avab».

Come avete svolto il lavoro?

«Abbiamo ricavato uno stanzone esclusivamente destinato alla sanificazione con 20 addetti. Da lì è passato tutto: mobili, e letti. Poi sono stati riportati nelle stanze».

C'era tutto il necessario?

«Quasi tutto. E quel che mancava ci è stato messo a disposizione gentilmente dalla casa di riposo San Gregorio che aveva letti e alcuni mobili nei magazzini».

Avete avuto problemi per recuperare personale?

«No, anzi. Per non aver sovraffollamenti e organizzare meglio il lavoro, abbiamo lasciato a casa 30 volontari della sezione di Treviso. Ottimizzando il lavoro non c'era bisogno di tutta la disponibilità che invece abbiamo ricevuto. Nel nostro mondo vale sempre il contrario, per fortuna. Di volontari ce ne sono sempre troppi!»

Avete trovato qualche criticità?

«Direi di no. La situazione dell'ospedale, benché chiuso da oltre dieci anni, era abbastanza buona, a eccezione del primo piano. Direi il lavoro di una difficoltà nella norma. Quello che ci è sembrato strano è pulire vetri, mobili. Diciamo pulizie di casa, decisamente meno pesanti degli interventi che di solito siamo chiamati a svolgere. Ma ci adattiamo con piacere visto l'obiettivo».

Elena Filini

