L'OPERAZIONETREVISO Scatta la corsa al Green pass per poter accedere dal 5 agosto a bar e ristoranti, solo se si mangia e si beve seduti al tavolo all'interno dei locali, cinema, palazzetti, teatri, musei e così via. E ora non si esclude che il ritiro in farmacia possa diventare a pagamento, per quanto contenuto.Sono oltre 428mila i trevigiani che hanno completato la profilassi vaccinale. Il 54% del totale. Questi possono già mettersi in...