L'OPERAZIONE SUSEGANA Si sblocca l'attesa per il ponte di Vidor. L'annuncio è

L'OPERAZIONESUSEGANA Si sblocca l'attesa per il ponte di Vidor. L'annuncio è arrivato ieri, dal viadotto gemello della Priula, in occasione del sopralluogo di Luca Zaia e Gianni Vittorio Armani. Dopo uno scambio di battute fra il presidente della Regione e l'amministratore delegato di Anas, l'assessore veneta Elisa De Berti e il responsabile delle manutenzioni straordinarie Ugo Dibennardo hanno concordato la svolta insieme a Stefano Marcon, numero uno della Provincia: la prossima settimana saranno installati i sensori sul manufatto, per un...