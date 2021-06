Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICOSTRUZIONETREVISO Una, due, tre, dieci, venti. Sono tante le coltellate che hanno ucciso Elisa Campeol, 35enne di Pieve di Soligo, titolare di un bar in via Pati vicino agli impianti del rugby, aggredita mentre era stesa a prendere il sole nell'oasi naturalistica dell'Isola dei morti, a Moriago della Battaglia. Il suo assassino, il 34enne Fabrizio Biscaro, di Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, ha agito in preda ad una rabbia...