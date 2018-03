L'offerta di Conte: «Porte aperte, ma senza richieste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVATREVISO «Gentilini capolista della Lista Zaia? È un argomento su cui discutere». Gianantonio Da Re, segretario nazionale della Lega, sta preparando il terreno per il tanto atteso incontro con lo Sceriffo alla presenza del governatore Zaia. Un lavoro di mediazione da portare avanti con pazienza, andando oltre le contrapposizioni che in queste giorni dividono la Lega. I FALCHIL'ala dura del partito, i falchi, non ci stanno a un accordo con Gentilini e i suoi. Lo stanno ribadendo in più occasioni. E non hanno gradito l'intervento...