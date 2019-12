L'obiettivo: eliminare la plastica dalle 18 sedi della provincia

E' sceso in piazza (Più come privato cittadino che come segretario della Cgil) con i ragazzi del Friday for Future e si prepara a eliminare la plastica inutile dalle 18 sedi della Cgil della provincia trevigiana. Visentin, quella verso l'ambiente è la vera sfida di oggi? «Certo. Oggi non possiamo più permetterci di sfruttare il territorio, sia inteso come forza lavoro sia come ambiente. Se una volta contava solo produrre adesso è impensabile competere ad esempio con un prodotto fatto in Vietnam considerando i costi di lavoro, energia e trasporti. E poi dobbiamo pensare al territorio, serve un'idea di sviluppo che non può prescindere dalla sostenibilità. Oggi serve qualità, innovazione, ricerca. Non possiamo permetterci un'altra Miteni. E poi serve fare rete tra aziende, mettere a disposizione risorse per diventare più forti. Questa per me è l'unica ricetta».

Non a caso è di poche settimane fa la notizia dell'azienda della carta che ha realizzato premi di risultato grazie all'attenzione per l'ambiente. Attenzioni che si trasformano in contributi economici per i dipendenti. E poi l'impegno della Fiom che in sede di contrattazione ora tiene conto proprio della questione ambientale. «E' una necessità, dobbiamo pensare a un'idea di sviluppo del territorio che non può prescindere dalla sostenibilità». E Visentin plaude all'impegno degli industriali sul recupero dei capannoni anche se ricorda: «I primi a sensibilizzare sul tema siamo stati noi, nel 2014 con la mostra fotografica a palazzo dei Trecento».

