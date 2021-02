IL LUTTO

TREVISO È mancato ieri mattina, in ospedale Ca' Foncello dove era ricoverato per problemi a un rene, Giuseppe Grosso. Aveva 91 anni. La sua è stata una vita avventurosa.

Laureatosi in ingegneria meccanica all'Università di Padova era partito subito dopo per l'Africa, dove aveva lavorato nel deserto Sahariano per 7 anni, alle dipendenze dell'Agip con il compito di sovrintendere ai rilevamenti petroliferi effettuati in zona. Sposatosi nel 59 con Arabella, che è mancata tre anni fa, ha avuto due figli Ennio e Davide. Dopo altri

Poi, rientrato in Italia, aveva insegnato per una decina di anni all'Itis Fermi di Treviso. E, alla fine degli anni 70, era diventato preside all'Itis Barsanti di Castelfranco lasciando infine la scuola, per la meritata pensione, nel 92.

Uomo poliedrico e pieno di interessi aveva scritto e pubblicato vari testi scolastici di tecnologia meccanica tutt'ora utilizzati negli Istituti tecnici e dal Politecnico di Milano.

Lascia i figli Ennio con Luisa, Davide con Luisa e le nipoti Rita, Giulia ed Elena. I funerali avranno luogo giovedì 11 febbraio alle 14,45 nella Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice, con partenza dall'ospedale Ca' Foncello alle 14,35.

