L'ITER

CONEGLIANO Erano attesi per oggi i medici dell'Esercito che avrebbero dovuto dare man forte agli infermieri, dalle prime ore del mattino al lavoro per smaltire la lunga fila di auto in attesa dei tamponi alla Zoppas Arena. Una fila che non e' mai stata così affollata. Per l'aiuto dei soldati tuttavia sarà necessario attendere ancora qualche giorno poiché la formazione specifica del personale è ancora in corso. Entro la fine della settimana però l'unità destinata a Conegliano dovrebbe prendere servizio senza ulteriori indugi. Nel frattempo gli infermieri, che attendono con ansia i rinforzi, si alternano senza perdere lucidità e sorriso e, nonostante poche eccezioni, anche i cittadini sembrano soddisfatti del servizio.

I TURNI

Le auto sono nel parcheggio, disposte in tre file. I motori spenti e gli addetti che si avvicinano per spiegare la procedura, far firmare i moduli con i dati e indirizzare le auto verso il capannone dove stanno lavorando alacremente medici e infermieri. Prima di entrare sotto il tendone dove verrà effettuato il tampone, i veicoli si dividono in due file; nessuno scende dall'auto per ovvie ragioni di sicurezza. In questo modo tutto si svolge in una calma quasi surreale, improbabile e inconsueta. I motori si accendono solo per far avanzare le auto: «Aspettavamo i medici dell'Esercito stamattina dichiara una delle infermiere. Siamo già al pomeriggio e ancora non li abbiamo visti, ci sarebbero stati utili con questo gran afflusso di persone». I medici e gli infermieri sono protetti da tute che li fanno sembrare astronauti pronti per essere lanciati nello spazio, con mascherine, visiere, guanti e copri calzature. Blindati nelle tute bianche svolgono il loro lavoro in silenzio e in ordine. C'è' chi si avvicina all'auto di turno con quelli che sembrano dei lunghi cottonfioc per il tampone vero e proprio, altri raccolgono i campioni e li inseriscono nel reagente. Si va avanti ad oltranza.

LA TESTIMONIANZA

Francesco Donati ha raccontato anche sui social la sua esperienza: « Sono arrivato alle 17 di venerdì, davanti a me c'erano 200-250 macchine, la maggior parte con più persone a bordo. Due ore dopo avevo finito spiega l'uomo. Due ore mi sembrano pochissime con quella marea di gente. Non sono mai sceso dall'auto. Due operatori passavano per spiegare come si svolge l'operazione e far compilare un foglio». A colpirlo è stato l'atteggiamento comprensivo e positivo di tutto il personale: »Tutto il giorno in piedi al freddo (c'erano 12 gradi) a parlare con santa pazienza a potenziali positivi, alcuni anche un po' troppo arroganti. Nel foglio devi scrivere il motivo per cui fai il tampone. Poco prima del tuo turno l'operatore torna a prendere il foglio, poi con la tua tessera sanitaria e le etichette da applicare poi al tampone prosegue Donati. Tutto ottimizzato al massimo». L'unica nota negativa per l'uomo sono stati «I soliti furbetti, che arrivano a piedi e cercano di superare la fila aggiunge. Dopo il tampone se si è positivi si viene chiamati entro sera e si torna l'indomani per un secondo test. Chi è negativo scarica il risultato entro 48 ore via internet. Devo dire: massima efficienza, professionalità, velocità. Fanno un lavoro scomodo, duro e difficile, sempre con il sorriso anche a fine giornata. Lo fanno per noi che così siamo più comodi invece che andare in ospedale. Massima stima per tutti loro» conclude l'uomo, grato del servizio e che invece di protestare per la lunga fila ha cercato di coglierne i lati positivi e condividerli.

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA