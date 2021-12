Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ISTRUZIONETREVISO Pioggia di quarantene nelle scuole. Solo ieri sono state messe in isolamento 13 classi per casi di coronavirus. Si è visto subito l'effetto del nuovo protocollo che prevedeva la quarantena per tutti gli studenti di una sezione anche a fronte di un solo contagio. Ma non è durato che poche ore. Il governo adesso ha cambiato linea tornando alle vecchie regole: alle elementari e in prima media la quarantena collettiva scatta...