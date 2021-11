Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONA' Il Sandonà torna in vetta solitario nel girone C portandosi a 20 punti, staccando di due lunghezze il Portomansuè (18) e di tre il Portogruaro (17) reduci entrambi da due pareggi. Ottavo risultato utile dei biancocelesti nella partita giocata ieri allo Zanutto contro l'Istrana che resta quota 5 nelle zone basse della classifica. Il Sandonà in pochi minuti si porta in vantaggio e raddoppia, spendendo molte energie. L'Istrana fa...